Doanh nghiệp Việt Nam tìm cơ hội mở rộng thị trường Nga tại WorldFood Moscow

Năm nay, các mặt hàng được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu khá đa dạng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, đồ uống, trái cây và thực phẩm chế biến. Theo ông Dương Hoàng Minh - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng tích cực hơn tại WorldFood Moscow cũng như nhiều triển lãm chuyên ngành của Nga. Bên cạnh đó, các mặt hàng Việt Nam cũng ngày càng hiện diện rõ nét tại thị trường Nga. Nhiều sản phẩm như nước trái cây, trái cây sấy, thực phẩm ăn liền, nước chấm… hiện đã có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn, giúp người tiêu dùng Nga có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm và thương hiệu Việt Nam.

Các mặt hàng được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu khá đa dạng

Ông Dương Hoàng Minh cho biết, nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga cùng các cơ chế hợp tác song phương đang tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu, với khoảng 90% dòng thuế được cam kết xóa bỏ theo lộ trình, tạo thêm lợi thế cho hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Nga.

“Điều chúng tôi mong muốn hơn nữa là làm sao các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn hiệp định này, có thể chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn thuần sang Liên bang Nga sang đầu tư, sản xuất hàng ở đây và tiêu thụ tại thị trường Nga cũng như Liên minh Kinh tế Á-Âu. Khi đó, giá trị gia tăng sẽ cao hơn rất nhiều so với xuất khẩu sản phẩm thô”, ông Dương Hoàng Minh chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu và kết nối trực tiếp với khách hàng Nga

Một trong những doanh nghiệp Việt Nam đang đi theo hướng này là Tập đoàn TH. Sau nhiều năm triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga, doanh nghiệp đang tiến gần tới giai đoạn đưa các sản phẩm được sản xuất tại chỗ ra thị trường. Theo ông Ngô Thanh Hoàn, Tổng Giám đốc Nhà máy TH tại Nga, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 1.000 tấn sữa/ngày, trong giai đoạn đầu dự kiến sản xuất khoảng 500 tấn/ngày. Hiện khoảng 6 dây chuyền đang được lắp đặt để sản xuất sữa uống, sữa chua và các sản phẩm đóng gói khác nhau.

Việc xây dựng chuỗi sản xuất từ trồng thức ăn, chăn nuôi bò sữa đến chế biến ngay tại Nga giúp TH chủ động hơn về nguồn nguyên liệu và thị trường. Doanh nghiệp kỳ vọng sau khi hoàn thành lắp đặt, chạy thử dây chuyền, các sản phẩm sữa mang thương hiệu TH được sản xuất tại Nga sẽ sớm có mặt trên các kệ hàng.

Gian hàng của Tập đoàn TH tại triển lãm Thực phẩm Quốc tế WorldFood Moscow 2026

Ông Ngô Thanh Hoàn cho biết: “Là một trong những tập đoàn Việt Nam đi đầu, đầu tư nghiêm túc, bài bản và chuyên nghiệp tại Liên bang Nga, TH cũng gánh một trách nhiệm không chỉ về kinh tế mà còn góp phần gắn kết hợp tác giữa hai nước. Dự án của TH nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía Nga, từ đất đai, nông nghiệp đến các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Ngoài mong muốn làm kinh tế, TH cũng tự hào góp sức mình vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga".

Theo đại diện TH, thị trường Nga còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, song để đầu tư lâu dài, doanh nghiệp cần chuẩn bị bài bản về tài chính, nhân lực và đội ngũ chuyên gia, đồng thời phải đủ chuyên nghiệp để cạnh tranh với các doanh nghiệp sở tại. TH cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam muốn tìm hiểu, tiếp cận thị trường Nga.

Không gian tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế WorldFood Moscow 2026

Tham dự WorldFood Moscow năm nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu và kết nối trực tiếp với khách hàng Nga. Ông Phạm Văn Trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê tại Gia Lai cho biết công ty mang tới triển lãm các sản phẩm cà phê nhân.

Theo ông Phạm Văn Trình, Nga là thị trường tiêu thụ cà phê lớn, trong khi những thay đổi trong hệ thống phân phối những năm gần đây đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

“Trước đây các nhà nhập khẩu phương Tây chiếm các kênh phân phối, họ mua cà phê từ Việt Nam rồi đưa vào đây phân phối lại cho các nhà rang xay. Hiện nay, khi họ không còn hợp tác nữa thì tạo ra một khoảng trống. Các nhà rang xay Nga sẽ tìm kiếm những nước vẫn có quan hệ chính trị, thương mại tốt như Việt Nam. Đó cũng là cơ hội để các nhà xuất khẩu Việt Nam tìm kiếm đối tác tại thị trường Nga", ông Phạm Văn Trình nói.

Bên cạnh lợi thế về thuế quan đối với cà phê nhân, doanh nghiệp cũng nhìn nhận một số khó khăn, trong đó chi phí vay vốn cao ảnh hưởng đến khả năng nhập khẩu và dự trữ hàng hóa của các đối tác Nga.

Sự tham gia ngày càng tích cực của doanh nghiệp Việt Nam tại WorldFood Moscow cho thấy sức hút của thị trường Nga đối với hàng Việt. Cùng với nền tảng vững chắc trong quan hệ song phương và những ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu, đây là cơ hội để doanh nghiệp không chỉ mở rộng xuất khẩu mà còn từng bước xây dựng thương hiệu và chỗ đứng lâu dài tại thị trường Nga.

WorldFood Moscow 2026 diễn ra từ ngày 15 - 18/9, quy tụ 873 nhà sản xuất và nhà cung cấp đến từ 30 quốc gia là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, gặp trực tiếp khách hàng, tìm kiếm nhà phân phối cũng như nắm bắt nhu cầu và những thay đổi của thị trường Nga.