  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cộng đồng người Việt tại Nga tăng cường gắn kết hướng tới giai đoạn phát triển mới

Thứ Hai, 17:05, 23/03/2026
VOV.VN - Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đây là hoạt động quan trọng trong năm, thể hiện vai trò điều phối và định hướng của Liên hiệp đối với cộng đồng người Việt tại Nga. Diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội nghị là dịp quan trọng để cộng đồng người Việt tại Nga thể hiện tinh thần đoàn kết, vai trò cầu nối và sự đồng hành với các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước

Khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025 đã đánh dấu mốc quan trọng khi Liên hiệp chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới. Mặc dù là năm đầu tiên triển khai cơ cấu mới, Liên hiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ nền tảng kinh nghiệm được tích lũy trước đó và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tổ chức thành viên. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động khó lường, nước sở tại chịu nhiều sức ép từ các biện pháp trừng phạt, hạn chế về kinh tế, đời sống của cộng đồng người Việt tại Nga cũng đối mặt với thách thức và chịu tác động ảnh hưởng bởi các yếu tố trên.

Tuy vậy, quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước. Đây là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư cũng như giao lưu văn hóa giữa hai bên, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng người Việt phát triển. Các đơn vị thành viên trong Liên hiệp đã bám sát định hướng, chủ động duy trì các hoạt động từ văn hóa, giáo dục đến hỗ trợ đời sống, góp phần củng cố sự gắn kết trong cộng đồng người Việt tại Nga.

Trên cơ sở đó, phiên họp đã thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 với nhiều định hướng trọng tâm, trong đó tập trung phổ biến tinh thần và nội dung Đại hội XIV tới các tổ chức thành viên, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người Việt tại Nga.

Bên cạnh đó, Liên hiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động thường xuyên của các hội đoàn, đặc biệt chú trọng các hoạt động dành cho thanh thiếu niên và sinh viên. Các chương trình gắn kết cộng đồng với các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tăng cường hoạt động xã hội tại địa phương, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt hòa nhập cũng như các hoạt động thiện nguyện…sẽ tiếp tục được triển khai.

Trong khuôn khổ phiên họp, chương trình trao giải Quỹ Khai sáng tiếp tục là một trong những điểm nhấn nổi bật, nhằm tôn vinh và khích lệ các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, Liên hiệp cũng tiến hành trao Bằng khen của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho các cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp xuất sắc vào công tác chung của cộng đồng. Hoạt động không chỉ ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập tại Liên bang Nga, cũng như các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ trí thức.

Sinh viên Nga yêu tiếng Việt tranh tài

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 21/3, cuộc thi Dịch thuật tiếng Việt chuyên nghiệp toàn Liên bang Nga lần thứ 5 chính thức khai mạc.

Thu Hà-Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Nga cộng đồng người Việt tại Nga Việt Nam kế hoạch hoạt động Liên hiệp người Việt tại Nga 2026 hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Nga xây dựng cơ sở dữ liệu cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Tin liên quan

Sinh viên Việt Nam - những đại sứ văn hóa Việt tại Nga

VOV.VN - Với chủ đề “Tinh hoa”- Tuần lễ Văn hóa Việt Nam của các bạn sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P.E. Lumumba (RUDN) năm 2026, chính thức khai mạc vào chiều 17/3. Chương trình thu hút sự tham gia của 200 sinh viên nhà trường, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam và các nước.

Kiều bào tại Nga kỳ vọng vào những đại biểu trúng cử với tư duy đổi mới

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt, đại diện Hội luật gia Việt Nam tại Nga khẳng định: Cộng đồng người Việt Nam tại Nga kỳ vọng, các đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này sẽ có tư duy đổi mới, tạo ra một cơ chế thông thoáng hơn nữa.

Tiếp tục tìm kiếm 3 người Việt gặp nạn do sóng lớn tại Nhật Bản

VOV.VN - Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam Nhật Bản, ngày 21/3/2026, 8 lao động Việt Nam đã gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được chăm sóc ở bệnh viện và có 3 người được cứu, không bị thương.

