Giỗ Tổ Hùng Vương: Người Việt tại Nga hướng về nguồn cội

Thứ Hai, 06:15, 27/04/2026
VOV.VN - Ngày 26/4, tại phòng thờ Quốc Tổ thuộc quần thể tâm linh, Tổ hợp Đa chức năng “Hà Nội-Moscow” (Incentra), Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, phối hợp với Niệm Phật Đường Moscow và Hội đồng hương Phú Thọ Nga, long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tham dự buổi lễ có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; ông Đỗ Xuân Hoàng- Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Nga, cùng đông đông đảo bà con người Việt và các bạn sinh viên đang sinh sống, học tập, làm việc tại Moscow và các vùng lân cận. 

gio to hung vuong nguoi viet tai nga huong ve nguon coi hinh anh 1
Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để cộng đồng người Việt tại Nga hướng về nguồn cội

Đấng Quốc tổ Hùng Vương thứ nhất,

Dựng nước nhà hùng cứ xưng vương,

Cùng Lạc Tướng, Lạc Hầu trị quốc.

Sử sách còn đây, trống đồng còn đó.

Văn minh Lạc Việt ai quên

Lịch sử Rồng Tiên phải nhớ!

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, những người con đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại xứ sở Bạch dương cùng thành kính dâng hương và phẩm vật lên Bàn thờ Quốc Tổ để tưởng nhớ các vị Vua Hùng- tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng được bền bỉ trao truyền, vun đắp qua nhiều thế hệ, là điểm tựa tâm linh vững chắc, kết nối tinh thần dân tộc Việt Nam.

gio to hung vuong nguoi viet tai nga huong ve nguon coi hinh anh 2
Các quan khách tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định: “Đây là ngày Quốc giỗ của dân tộc Việt Nam, mang giá trị truyền thống, lịch sử ngàn năm; qua đó khẳng định rằng người Việt Nam, dù ở đâu, cũng luôn hướng về quê hương, đất nước và đều là con Rồng, cháu Tiên. Đây chính là sức mạnh để dân tộc ta vươn lên phát triển, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang vươn mình, trỗi dậy.”

Giổ Tỗ Hùng Vương là truyền thống, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam được UNESCO công nhận. Ông Đỗ Xuân Hoàng- Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Nga nhấn mạnh, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc ta đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng thù trong giặc ngoài, từng bước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và giàu đẹp.

“Hàng năm, cùng với đồng bào trong nước, chúng ta tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là dịp để bà con hướng về quê hương, đất nước; thể hiện tấm lòng thành kính với Tổ tiên, tri ân những người đã có công với đất nước, cũng như những người góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, duy trì tiếng Việt và cội nguồn dân tộc”, ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh.

gio to hung vuong nguoi viet tai nga huong ve nguon coi hinh anh 3
Nghi thức dâng hoa...
gio to hung vuong nguoi viet tai nga huong ve nguon coi hinh anh 4
Nghi thức dâng hương và tác bạch tấu sớ.

Trong số những người đến dự buổi lễ có rất nhiều em nhỏ. Các em trang nghiêm đứng cạnh cha mẹ cùng nhìn lên bàn thờ Quốc tổ thể hiện tấm lòng thành kính với các vị tổ tiên.

Em Hà Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 7, chia sẻ: “Hôm nay, em đến tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là một buổi lễ đặc biệt dành cho người Việt Nam, nhất là những người đang sinh sống tại Nga; dù xa quê hương nhưng vẫn tổ chức lễ để hướng về Tổ quốc. Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp tưởng nhớ các Vua Hùng, giúp các thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử và thêm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam”.

Buổi lễ không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc Việt nơi xa Tổ quốc.

dai_su_viet_nam_tai_lao_nguyen_minh_tam_thuc_hien_nghi_le_dang_huong.jpg

Người Việt tại Lào tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện các hội người Việt Nam tại các tỉnh/thành của Lào...

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Giỗ Tổ Hùng Vương Vua Hùng người Việt tại Nga
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Paris: Hành trình về nguồn cội giữa lòng nước Pháp

VOV.VN - Ngày 25/4, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tâm linh, sự kiện năm nay còn trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết và khát vọng quảng bá bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.

Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Ba âm lịch, ngày 21/4, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

