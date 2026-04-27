Giỗ Tổ Hùng Vương: Người Việt tại Nga hướng về nguồn cội

Tham dự buổi lễ có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; ông Đỗ Xuân Hoàng- Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Nga, cùng đông đông đảo bà con người Việt và các bạn sinh viên đang sinh sống, học tập, làm việc tại Moscow và các vùng lân cận.

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để cộng đồng người Việt tại Nga hướng về nguồn cội

Đấng Quốc tổ Hùng Vương thứ nhất,

Dựng nước nhà hùng cứ xưng vương,

Cùng Lạc Tướng, Lạc Hầu trị quốc.

Sử sách còn đây, trống đồng còn đó.

Văn minh Lạc Việt ai quên

Lịch sử Rồng Tiên phải nhớ!

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, những người con đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại xứ sở Bạch dương cùng thành kính dâng hương và phẩm vật lên Bàn thờ Quốc Tổ để tưởng nhớ các vị Vua Hùng- tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng được bền bỉ trao truyền, vun đắp qua nhiều thế hệ, là điểm tựa tâm linh vững chắc, kết nối tinh thần dân tộc Việt Nam.

Các quan khách tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định: “Đây là ngày Quốc giỗ của dân tộc Việt Nam, mang giá trị truyền thống, lịch sử ngàn năm; qua đó khẳng định rằng người Việt Nam, dù ở đâu, cũng luôn hướng về quê hương, đất nước và đều là con Rồng, cháu Tiên. Đây chính là sức mạnh để dân tộc ta vươn lên phát triển, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang vươn mình, trỗi dậy.”

Giổ Tỗ Hùng Vương là truyền thống, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam được UNESCO công nhận. Ông Đỗ Xuân Hoàng- Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Nga nhấn mạnh, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc ta đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng thù trong giặc ngoài, từng bước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và giàu đẹp.

“Hàng năm, cùng với đồng bào trong nước, chúng ta tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là dịp để bà con hướng về quê hương, đất nước; thể hiện tấm lòng thành kính với Tổ tiên, tri ân những người đã có công với đất nước, cũng như những người góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, duy trì tiếng Việt và cội nguồn dân tộc”, ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh.

Nghi thức dâng hoa...

Nghi thức dâng hương và tác bạch tấu sớ.

Trong số những người đến dự buổi lễ có rất nhiều em nhỏ. Các em trang nghiêm đứng cạnh cha mẹ cùng nhìn lên bàn thờ Quốc tổ thể hiện tấm lòng thành kính với các vị tổ tiên.

Em Hà Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 7, chia sẻ: “Hôm nay, em đến tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là một buổi lễ đặc biệt dành cho người Việt Nam, nhất là những người đang sinh sống tại Nga; dù xa quê hương nhưng vẫn tổ chức lễ để hướng về Tổ quốc. Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp tưởng nhớ các Vua Hùng, giúp các thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử và thêm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam”.

Buổi lễ không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc Việt nơi xa Tổ quốc.