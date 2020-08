Vinpearl “đại thắng” giải thưởng của TripAdvisor

Chuỗi danh hiệu là minh chứng cho cam kết dịch vụ xuất sắc của Vinpearl liên tục chinh phục hàng triệu du khách toàn cầu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành khách sạn – du lịch nghỉ dưỡng và đẳng cấp vươn tầm quốc tế.

“TripAdvisor’s Travellers' Choice 2020” đã xướng danh 18 khu nghỉ dưỡng và khách sạn của hệ thống Vinpearl trải dài trên khắp Việt Nam: Phú Quốc, Cần Thơ, Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hạ Long. Thương hiệu Vinpearl hiện diện trong tất cả các hạng mục quan trọng của giải thưởng.

Vinpearl Phú Quốc tiếp tục là điểm đến được du khách yêu thích lựa chọn tại đảo Ngọc

Trong đó, các quần thể Vinpearl tại Nha Trang, Đà Nẵng – Nam Hội An và Phú Quốc liên tục giữ vững danh hiệu “những điểm đến được lựa chọn nhiều nhất” với 11 cơ sở được vinh danh. Hàng loạt khách sạn nội đô vừa đi vào hoạt động trong vòng 2 năm qua như: Vinpearl Hotel Huế, Quảng Bình, Hải Phòng… đều nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước cho mỗi địa danh. Thương hiệu mới VinOasis cũng thuyết phục khách du lịch với không gian trẻ trung, hiện đại và đầy tiện nghi đầu tiên tại Phú Quốc.

Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang - ốc đảo xanh tuyệt đẹp bên bờ vịnh Cam Ranh

Đặc biệt, khách sạn Vinpearl Condotel Empire Nha Trang toạ lạc tại “một trong 29 bờ vịnh đẹp nhất hành tinh” và khu nghỉ dưỡng với thiết kế cánh buồm bên bờ biển Bình Minh - Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An được đông đảo du khách trên TripAdvisor bình chọn là “Tốt nhất của tốt nhất” – “Best of The Best”. Đây là danh hiệu xếp hạng “tuyệt đối” về dịch vụ, vẻ đẹp cảnh quan, nội thất của các khu nghỉ dưỡng – khách sạn trên toàn cầu và khiến hàng triệu du khách mong muốn được quay lại.

Khách sạn nội đô Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn tại thành phố Hoa phượng đỏ

Ở hạng mục Top Hotels, Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang được du khách đánh giá là một trong 25 khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Sở hữu tinh hoa kiến trúc cổ điển châu Âu, được ví là “ốc đảo bình yên giữa thành phố biển xinh đẹp”, cùng với dịch vụ hoàn hảo, nơi đây được đông đảo du khách yêu thích lựa chọn.

Quần thể Vinpearl Nha Trang sở hữu hệ sinh thái “all-in-one” phù hợp cho mọi nhu cầu du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí

Tọa lạc tại những điểm đến nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, cùng hệ sinh thái dịch vụ “tất cả trong một – All-in-one” sang trọng và đẳng cấp, Vinpearl mang đến lựa chọn kỳ nghỉ đa dạng, phù hợp cho mọi nhu cầu du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí với những niềm vui bất tận chờ đón. Trong bối cảnh cả thế giới chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, chuỗi danh hiệu Travellers' Choice Awards 2020 của TripAdvisor là sự công nhận cho những nỗ lực của Vinpearl trong việc xây dựng một môi trường du lịch chất lượng - an toàn cho du khách.

Vinpearl mang đến kỳ nghỉ trong mơ cho nhiều đối tượng du khách

Xuyên suốt thời gian qua, Vinpearl luôn được đánh giá là đơn vị tiên phong trong công tác phòng phòng dịch. Đây là thương hiệu nội địa đi đầu trong việc duy trì áp dụng bộ tiêu chuẩn tăng cường “Safe to stay” sánh ngang với các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới với 10 yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt dành cho công tác vệ sinh toàn bộ phòng nghỉ và nội khu.

Dựa trên tổng hợp từ gần 850 triệu đánh giá, xếp hạng… của du khách toàn cầu, TripAdvisor's Travellers' Choice 2020 được xem là giải thưởng do người dùng bình chọn uy tín và danh giá bậc nhất hiện nay trong lĩnh vực du lịch. Với việc “đại thắng” trong mùa bầu chọn năm nay, Vinpearl càng khẳng định được vị thế của thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong cộng đồng du lịch quốc tế. /.