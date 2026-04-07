Doanh thu hàng chục nghìn tỷ của các "ông lớn" ngành vàng

Theo báo cáo của PNJ, đơn vị này lãi đậm 8 tỷ đồng mỗi ngày. PNJ là doanh nghiệp trang sức duy nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh thu tăng từ 19.700 tỷ đồng (năm 2021) lên 34.211 tỷ đồng (năm 2022) và liên tục duy trì quy mô trên 1 tỷ USD mỗi năm.

Đáng chú ý, trong năm 2025, PNJ đạt doanh thu thuần 34.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỷ lục 2.829 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Con số này tương đương với mức lãi khoảng 8 tỷ đồng mỗi ngày. Bất chấp biến động của giá vàng làm ảnh hưởng đến sức mua, doanh thu bán lẻ của PNJ vẫn tăng 11% nhờ sự phục hồi nhu cầu vào quý IV/2025 và hiệu quả vận hành của hệ thống 431 cửa hàng.

Còn Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng duy trì doanh thu quy mô tỷ USD với mức bình quân khoảng 20.000 tỷ đồng/năm. Năm 2024, SJC ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 283 tỷ đồng, gấp 5 lần mức trung bình giai đoạn 2019-2023.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu của SJC đạt 8.840 tỷ đồng. Dù lợi nhuận giai đoạn này có giảm so với cùng kỳ, nhưng biên lợi nhuận đã cải thiện rõ rệt, tăng từ 1,7% lên trên 5%. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 100 đồng doanh thu, doanh nghiệp mang về khoảng 5 đồng lợi nhuận sau giá vốn. SJC đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt gần 34.900 tỷ đồng.

Không kém cạnh, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng duy trì mức lãi tỷ đồng mỗi ngày cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong giai đoạn 2021-2023 với lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 234 tỷ đồng, 1.017 tỷ đồng và 491 tỷ đồng. Tính trung bình trong giai đoạn này, doanh nghiệp của ông Đỗ Minh Phú thu lãi khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày.