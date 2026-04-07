  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá vàng hôm nay 7/4: Giá vàng SJC thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới

Thứ Ba, 08:47, 07/04/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 7/4 tại SJC đang niêm yết 170,1- 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước; cùng lúc, giá vàng thế giới có giá 4.654 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 7/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,1 triệu đồng/lượng giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 6/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 7/4 niêm yết ở mức 170,1- 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 7/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170 -173 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (7/4) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng giảm 36 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.654 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/4: 1 USD = 26.36 VND, giá vàng thế giới tương đương 147,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 25,3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 6/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,1 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 173,1 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 6/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.690,47 USD/oz, tăng 63,59 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 6/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 6/4/2026.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 5/4: SJC ở mức 174,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới 26 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/4: SJC tăng nhẹ, duy trì chênh lệch cao với thế giới

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 4/4, giá vàng trong nước tiếp tục nhích tăng nhẹ ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra gần như đi ngang. Dù biến động không lớn, mức chênh lệch giữa vàng SJC và giá vàng thế giới vẫn duy trì ở ngưỡng cao, lên tới khoảng 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng, vàng tư nhân đi ngang: Nhà đầu tư lỗ nặng, giao dịch khó

VOV.VN - Giá vàng thế giới liên tục tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 3/2026. Tuy nhiên, vàng tư nhân trong nước lại tăng chậm, thậm chí có thời điểm đi ngang, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ và gặp khó khăn khi giao dịch.

