Giá vàng hôm nay 7/4: Giá vàng SJC thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 7/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,1 triệu đồng/lượng giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 6/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 7/4 niêm yết ở mức 170,1- 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 7/4, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170 -173 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (7/4) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng giảm 36 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.654 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/4: 1 USD = 26.36 VND, giá vàng thế giới tương đương 147,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 25,3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 6/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,1 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 173,1 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 6/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.690,47 USD/oz, tăng 63,59 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 6/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 6/4/2026.