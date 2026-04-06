Giá vàng hôm nay 6/4: Giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 6/4 ở mức 170,1triệu đồng/lượng; giá bán ra là 173,1 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 6/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,9 – 172,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.626,88 USD/oz, giảm 49,22 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 6/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,95 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26,15 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 25/ 3/2026.

Phiên giao dịch chiều tối ngày 5/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 171,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 171– 174,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 5/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ ngày 5/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.676,1 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.