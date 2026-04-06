Giá vàng hôm nay 6/4: Giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 08:54, 06/04/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 6/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 170,1 –  173,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 6/4 ở mức 170,1triệu đồng/lượng; giá bán ra là 173,1 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 6/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,9 – 172,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.626,88 USD/oz, giảm 49,22 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 6/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới tương đương 146,95 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26,15 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 25/ 3/2026.

Phiên giao dịch chiều tối ngày 5/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 171,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 171– 174,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 5/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ ngày 5/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.676,1 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/4: 1 USD = 26.362 VND, giá vàng thế giới tương đương 148,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 26 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 5/4: SJC ở mức 174,5 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới 26 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/4: SJC tăng nhẹ, duy trì chênh lệch cao với thế giới
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 4/4, giá vàng trong nước tiếp tục nhích tăng nhẹ ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra gần như đi ngang. Dù biến động không lớn, mức chênh lệch giữa vàng SJC và giá vàng thế giới vẫn duy trì ở ngưỡng cao, lên tới khoảng 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 3/4: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay 3/4, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.676,4 USD/oz.

