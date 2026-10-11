English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada tận dụng lợi thế để củng cố vị thế

Chủ Nhật, 10:51, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada đang kết nối thế mạnh và năng lực không chỉ ở thương mại và đầu tư, ngày càng đi sâu vào công nghệ, hạ tầng, nguồn nhân lực và các giải pháp phục vụ chuyển đổi năng lượng.


Việt Nam - Canada chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện từ năm 2017, nâng cấp thành Đối tác chiến lược từ tháng 9/2026. Là thành viên có vai trò quan trọng trong ASEAN và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026, Việt Nam trở thành 1 đối tác đáng chú ý đối với Canada với nền kinh tế thương mại và sản xuất lớn trong khu vực.

Trong mối quan hệ hợp tác này, Việt Nam có lợi ích lớn trong việc duy trì môi trường thương mại mở, ổn định và có khả năng duy trì không gian hợp tác với các đối tác khác nhau. Chiều ngược lại, Canada có những thế mạnh và mạng lưới quan hệ bổ sung, đặc biệt tại châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thiết yếu, tài chính và công nghệ tiên tiến.

Doi tac chien luoc viet nam - canada tan dung loi the de cung co vi the hinh anh 1
Luyện kim, cơ khí là một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác công nghiệp giữa Việt Nam và Canada

Việt Nam - Canada còn nhiều dư địa đầu tư

Đánh giá Hiệp định CPTPP đã mang lại những kết quả tích cực, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Canada tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Trevor Kennedy, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Canada khẳng định, thương mại song phương đã tăng trưởng nhanh trong những năm qua, trong đó hàng hóa Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn tại thị trường Canada. Điều này phản ánh năng lực sản xuất, cũng như khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

“Trao đổi thương mại đã phát triển mạnh, nhưng dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư. Canada có thế mạnh về năng lượng, dầu khí, khí hóa lỏng (LPG), công nghệ điện hạt nhân cũng như nguồn cung Uranium - những lĩnh vực có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới”, ông Trevor Kennedy cho biết.

Nhấn mạnh việc Canada đang sở hữu nhiều quỹ hưu trí và nhà đầu tư tổ chức có quy mô hàng đầu thế giới, song ông Trevor Kennedy nhận thấy, dòng vốn đầu tư vào Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn, nên đây là dư địa để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khi môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi và các cam kết của CPTPP được khai thác hiệu quả hơn.

“Thách thức hiện nay không còn nằm ở việc có hay không một hiệp định thương mại, cần làm thế nào để cộng đồng DN tận dụng hiệu quả các cam kết, mở rộng đầu tư và tạo ra những dự án hợp tác mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo”, ông Trevor Kennedy tin tưởng.

Tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng với Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng và công nghệ, Bộ trưởng Tim Hodgson đánh giá cao khả năng mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực LNG, trong đó có việc doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu tham gia các dự án LNG tại Canada. Bộ trưởng Tim Hodgson cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác về công nghệ hạt nhân, bao gồm CANDU và lò phản ứng modul nhỏ (SMR), đồng thời tăng cường kết nối các DN, nhà cung cấp công nghệ và đối tác năng lượng của hai nước.

Trên nền tảng khuôn khổ hợp tác mới được thiết lập, Việt Nam và Canada có điều kiện thúc đẩy các chương trình cụ thể, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và từng bước chuyển các tiềm năng hợp tác thành dự án, đóng góp thiết thực vào phát triển năng lượng bền vững và quan hệ kinh tế song phương.

Mở ra không gian hợp tác mới

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Theo Tiến sỹ. Trần Thu Quỳnh, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Canada, Hiệp định CPTPP được đánh giá là một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại Việt Nam - Canada, mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước.

“Hiện nay nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung khi người tiêu dùng và các hệ thống bán lẻ Canada đang chủ động tìm kiếm nguồn hàng thay thế, qua đó mở ra cơ hội để nông - thủy sản chế biến, đồ gỗ nội thất, dệt may, da giày và hàng tiêu dùng của Việt Nam từng bước mở rộng thị phần”, bà Quỳnh cho biết.

Doi tac chien luoc viet nam - canada tan dung loi the de cung co vi the hinh anh 2
Việt Nam - Canada có thể tập trung hình thành cơ chế trao đổi chuyên trách về liên kết công nghiệp và chuỗi cung ứng trong khuôn khổ JEC

Ở lĩnh vực công nghiệp, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Canada cho hay, Canada đang tái định hình chính sách công nghiệp đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa thương mại ra ngoài thị trường Mỹ. Những chuyển động này rất phù hợp với nhu cầu nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và giá trị gia tăng của Việt Nam, theo tinh thần các Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, khi Canada đang tích cực củng cố các ngành công nghiệp nền tảng và tái cơ cấu mạng lưới sản xuất, tìm kiếm sự liên kết sâu rộng hơn với các đối tác thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đã vươn lên thành một trong những trung tâm sản xuất chế tạo, gia công cơ khí chính xác và lắp ráp vi điện tử năng động hàng đầu khu vực. “Sự kết hợp này mở ra không gian rộng lớn để hai bên không chỉ mua bán, gia công cho nhau, còn cùng đầu tư, phát triển sản phẩm và chuyển giao công nghệ, qua đó cùng nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu”, bà Quỳnh nhìn nhận.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, bà Quỳnh cho rằng hai bên có thể tập trung hình thành cơ chế trao đổi chuyên trách về liên kết công nghiệp và chuỗi cung ứng trong khuôn khổ cơ chế của Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế (JEC). Triển khai chương trình kết nối nhà cung ứng Việt Nam với các tập đoàn Canada trong các ngành hàng không, ô tô, thiết bị năng lượng và SMR. Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các dự án R&D chung về tự động hóa sản xuất và vật liệu mới, kết nối hình thành các liên danh sản xuất và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, hai bên có thể khuyến khích các tổ chức tài chính và tín dụng của Canada tham gia các dự án khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về chế biến sâu khoáng sản thiết yếu và thiết kế vi mạch giữa các viện nghiên cứu, trường đại học của hai nước.

Canada đã dành cho Việt Nam gần 200 dự án hợp tác phát triển với tổng vốn khoảng 1,35 tỷ USD. Nhiều dự án trong số này đã trực tiếp góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Canada hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 tại Việt Nam, với 299 dự án và hơn 4,9 tỷ USD vốn đăng ký.

inf.jpg

5 định hướng lớn thúc đẩy Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada

VOV.VN - Trong bài phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada, để hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn.

 

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam - Canada
Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam - Canada

VOV.VN - Bộ Công Thương Việt Nam đã triển khai các cuộc làm việc với cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ của Canada nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và năng lượng.

Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam - Canada

Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam - Canada

VOV.VN - Bộ Công Thương Việt Nam đã triển khai các cuộc làm việc với cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ của Canada nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và năng lượng.

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Việt Nam và Canada nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, trong đó tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Việt Nam và Canada nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, trong đó tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững
Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính, hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững

Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác, thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính, hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada
Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam và nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada

Dấu ấn đối ngoại đậm nét của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam và nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Canada hội đàm thúc đẩy Đối tác chiến lược
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Canada hội đàm thúc đẩy Đối tác chiến lược

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 25/9/2026, tại trụ sở Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Canada hội đàm thúc đẩy Đối tác chiến lược

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Canada hội đàm thúc đẩy Đối tác chiến lược

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 25/9/2026, tại trụ sở Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp