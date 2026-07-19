“Khúc hòa tấu hương vị” - nhịp cầu văn hóa giữa Peru và Việt Nam

Nhân kỷ niệm 205 năm Quốc khánh Peru, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam phối hợp với Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon tổ chức lễ hội ẩm thực “Peru: Khúc hòa tấu hương vị” tại TP.HCM, diễn ra từ ngày 16 đến 19/7.

Sự kiện được tổ chức tại Nhà hàng Nikura và quán bar Pisco Hana, nhằm tôn vinh di sản ẩm thực phong phú của Peru, đồng thời giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của quốc gia Nam Mỹ này.

Hương vị Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Điểm nhấn của lễ hội là sự tham gia của hai đầu bếp người Peru - Bếp trưởng Ivan Casusol và Bếp phó Katerin Solis, hiện đang dẫn dắt đội ngũ ẩm thực tại khách sạn. Bằng tài năng và kinh nghiệm, các đầu bếp mang đến những món ăn mang đậm bản sắc Peru kết hợp phong cách hiện đại.

Tại Nhà hàng Nikura, thực khách được trải nghiệm ẩm thực Nikkei - sự giao thoa giữa kỹ thuật Nhật Bản và nguyên liệu cao cấp của Peru, nổi bật với hương vị umami, vị cam quýt và các loại gia vị đặc trưng như ají amarillo và ají panca.

Lễ hội ẩm thực Peru tại TP.HCM góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước

Trong khi đó, quán bar Pisco Hana mang đến các loại cocktail sáng tạo với rượu pisco - thức uống truyền thống của Peru, làm chủ đạo, góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực - đồ uống độc đáo.

Ẩm thực trở thành cầu nối gắn kết người dân Peru và Việt Nam qua lễ hội tại TP.HCM

Đặc biệt, “Thực đơn Peru” được giới thiệu đến công chúng, gồm các món tiêu biểu như Jalea Mixta, Anticucho de Corazón, Carapulcra Limeña và món tráng miệng Tres Leches kết hợp rượu pisco. Thực khách cũng có thể thưởng thức bánh mì kẹp đặc trưng của Peru và cocktail Pisco Sour tại Pisco Hana.

Lễ hội không chỉ là dịp quảng bá ẩm thực Peru mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa Peru và Việt Nam.

Thực khách trải nghiệm các món ăn đặc trưng của Peru