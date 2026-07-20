Đồng bào Cơ Tu vươn lên làm giàu từ trồng rừng gỗ lớn

Gia đình ông Bnướch Ngang, người Cơ Tu ở thôn A Duông, xã miền núi Đông Giang, TP Đà Nẵng trồng gần 3 héc ta rừng, trong đó gần 1 héc ta quế và lim. Nhiều cây có đường kính lớn, thân thẳng, tán cao, khác hẳn với lô rừng trồng ngắn ngày trước đây.

Ông Ngang cho biết, trước đây gia đình chủ yếu trồng keo, giá bán gỗ nhỏ không cao, lại phụ thuộc vào thị trường. Sau khi được cán bộ kiểm lâm, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, ông đã thay đổi cách làm. Người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn được hỗ trợ cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây.

“Ngoài trồng cây keo, hiện nay bà con đang phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng cây quế đang phát triển rất tốt. Nếu trồng rừng gỗ lớn thời gian lâu nhưng độ bảo vệ rừng rất tốt, về lâu dài phát triển kinh tế bà con thu nhập chắc chắn hơn cây keo 3 đến 4 lần. Bản thân tôi trồng cây gỗ lớn 5 năm rồi, hiện cây phát triển rất tốt. Nhiều hộ đã khai thác thu nhập rất cao nên hiện nay người dân đăng ký trồng rừng gỗ lớn rất nhiều. Cây keo bà con trồng tự phát thôi”, ông Ngang cho biết thêm.

Ông Bnướch Ngang ở xã miền núi Đông Giang trồng gần 1 héc ta rừng gỗ lớn

Thực tế cho thấy, phát triển rừng gỗ lớn đang dần trở thành xu hướng của người dân khu vực miền núi TP Đà Nẵng. Thông qua hỗ trợ về giống, kỹ thuật và kinh phí, nhiều diện tích rừng được định hướng phát triển theo chu kỳ dài, hình thành các lô rừng chất lượng cao, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về giá trị của rừng. Ông Bríu Tư, ở xã miền núi Sông Kôn đã chuyển đổi từ trồng cây keo qua trồng rừng gỗ lớn, chủ yếu là cây quế, dổi trên diện tích gần 3 héc ta. Ông Tư cho biết, để xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn, ông mua giống cây, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên cây phát triển tốt, chất lượng gỗ ngày càng được nâng cao.

“Tôi tham gia trồng rừng gỗ lớn về lâu dài so với cây keo thì kinh tế cao hơn, cán bộ xã đi tuyên truyền người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn, gia đình được hỗ trợ phân bón, cây giống”.

Người dân miền núi Đà Nẵng đang chuyển mạnh sang trồng rừng gỗ lớn

Tại xã miền núi Sông Kôn, việc vận động người dân chuyển đổi sang phát triển trồng rừng gỗ lớn đang được triển khai đồng bộ, gắn với định hướng hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Đến nay, người dân đã trồng hơn 1.500 héc ta rừng gỗ lớn được quản lý chặt chẽ, hứa hẹn tạo vùng nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã miền núi Sông Kôn cho biết: “Chúng tôi khuyến khích bà con chuyển đổi từ cây keo sang trồng cây quế. Địa phương xã Sông Kôn làm rất tốt việc này, sắp tới tỷ lệ bao phủ hơn 80% trồng rừng gỗ lớn, việc này địa phương làm quyết liệt, giữ rừng để có màu xanh của rừng cũng như có tín chỉ Carbon, trong phòng chống thiên tai, làm sao giúp người dân có giá trị thu nhập cao hơn so với cây keo bình thường. Nếu bà con làm được hỗ trợ gạo theo Chương trình mục tiêu quốc gia”.

Mấy năm nay, nhiều hộ dân, chủ rừng ở các xã miền núi TP Đà Nẵng tập trung đầu tư trồng rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định. Việc chuyển đổi trồng rừng ngắn ngày sang trồng rừng gỗ lớn dài ngày không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biển đổi khí hậu mà còn tăng tính bền vững trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại địa phương.

Người dân được hỗ trợ khi trồng rừng gỗ lớn

Ông Huỳnh Đức Vũ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên xã Khu vực 2, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, khi người dân gắn bó với rừng, ý thức giữ rừng cũng được nâng lên, hạn chế tình trạng khai thác tận thu làm suy giảm tài nguyên rừng. Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với ngành chức năng ở xã tuyên truyền vận động người dân nắm được chủ trương về chính sách phát triển lâm nghiệp. Đặc biệt chính sách trồng rừng gỗ lớn góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế. Có nhiều hạng mục hỗ trợ về trồng rừng sản xuất, hỗ trợ trồng rừng ngoài lâm sản, hỗ trợ gạo. Năm 2026 đã tiến hành đăng ký và hiện nay đang cấp kinh phí để thực hiện.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, giá trị từ rừng gỗ lớn có thể cao hơn từ 2 đến 3 lần so với trồng rừng ngắn ngày. Mô hình này góp phần nâng cao độ che phủ, giữ nước, chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn sinh thủy và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Khi tư duy sản xuất tiếp tục đổi mới, cùng với sự đồng hành của chính quyền và ngành chức năng, những cánh rừng gỗ lớn sẽ ngày càng được nhân rộng, tạo nền tảng cho ngành lâm nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.

TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần hiệu quả bảo vệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi theo mô hình này xen canh các loại cây ngắn hạn đem lại nguồn thu nhập ổn định.