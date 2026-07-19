Đà Nẵng hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, kể từ ngày thụ hưởng đến hết ngày 31/12/2031. Dự kiến nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 5 ngàn người, tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.

Khi nghe tin đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Văn Minh, ở xã miền núi Tây Giang, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) rất vui. Ông Minh nói, trước đây, các thành viên trong gia đình ít đi khám bệnh, khi ốm thì ra cửa hàng mua thuốc uống. Hiện nay được hỗ trợ hoàn toàn mức đóng bảo hiểm y tế, gia đình đỡ lo. Khi ốm đau, chỉ cần đến Trung tâm y tế xã là được bác sĩ khám, kê đơn, cấp thuốc mà không tốn chi phí. Theo ông Nguyễn Văn Minh, chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ y tế một cách thuận lợi, bình đẳng.

“Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% tôi cảm thấy rất vui, bây giờ nhờ chính sách này khi đi khám bệnh sẽ được hỗ trợ giảm chi phí rất nhiều. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế rất có ý nghĩa và mang tính nhân văn nhất đối với người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi”.

Người dân miền núi thành phố Đà Nẵng khám bệnh bằng bảo hiểm y tế

Nhằm tiếp tục bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, mới đây HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 51, quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, giai đoạn 2026-2031.

Theo Nghị quyết, từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 31/12/2031, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện chưa được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đối với những trường hợp đã được hỗ trợ một phần, thành phố sẽ hỗ trợ phần còn lại để người dân được hưởng mức hỗ trợ 100%. Trường hợp người dân thuộc nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Dự kiến nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 5 ngàn người, tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng. Chính sách được áp dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn được xác định thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào miền núi TP Đà Nẵng

Báo cáo của Cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng, đến nay thành phố Đà Nẵng có hơn 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 92% dân số. 6 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 3,5 triệu lượt người người, tổng số tiền là hơn 3 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu bao phủ gần 94% dân số theo kế hoạch năm 2026, thành phố Đà Nẵng cần phát triển thêm 49.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, chính sách mới của Đà Nẵng được kỳ vọng góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe cho người dân và thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

“Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số là chính sách rất ưu việt của HĐND thành phố đã quan tâm. Đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thông thường cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn khi chẳng may rơi vào ốm đau với thu nhập chưa được ổn định thì chi phí khám chữa bệnh trở thành gánh nặng về tài chính. Vì vậy việc chăm sóc sức khỏe ảnh hưởng rất lớn. Chính vì vậy khi thực hiện chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế góp phần giúp toàn bộ bà con chăm lo sức khỏe. Nhất là theo Nghị quyết 52 thì hiện nay chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đẩy cao lên nữa”.

Với sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng, sự chung tay của toàn xã hội, chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.