Xúc tiến triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư nhà ở cho công nhân lao động thuê trong các khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đã được đề xuất bố trí vốn đầu tư công trung hạn; góp phần thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những kết quả nổi bật của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh vừa thực hiện hợp nhất tổ chức, vừa triển khai mô hình công đoàn mới nhưng vẫn giữ vững sự ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt. Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở cho doanh nghiệp có trên 20 lao động; tăng cường công tác chuyển đổi số, sẵn sàng đảm bảo dữ liệu công đoàn thông suốt khi tích hợp hệ thống VNeID trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý Liên đoàn Lao động thành phố rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế công đoàn. Trước mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xúc tiến đầu tư 3 dự án trên địa bàn thành phố, trong đó, có dự án khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại TP Đà Nẵng. (Ảnh Hải Định)

“Đối với nhà ở thiết chế văn hóa, chúng tôi đã khảo sát, thành phố có nhu cầu nhiều, công nhân lao động cũng nhu cầu nhiều, nguồn kinh phí và năng lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có hạn. Thế nên chúng tôi thống nhất, trước mắt Tổng Liên đoàn tập trung đầu tư dự án nhà ở xã hội ở phường Hải Vân, quy mô rất lớn và dự án Cung văn hóa Lao động cơ sở 2”, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.