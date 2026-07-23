Đồng Nai bứt phá tăng trưởng, lấy niềm tin làm thước đo



Đột phá từ sự hài lòng của người dân

Đợt thi đua 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” được Thành ủy Thành phố Đồng Nai phát động từ ngày 1/5/2026 đến 30/9/2027 và định hướng đến năm 2030.

Để chiến dịch không dừng lại ở khẩu hiệu, các địa phương đã cụ thể hóa bằng những phần việc thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực cán bộ.

Ông Nguyễn Đình Thượng đến làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Hành chính công xã Nha Bích

Ghi nhận tại xã Nha Bích (trung tâm thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ), áp lực giải quyết thủ tục hành chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính là rất lớn.

Chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá, chính quyền xã chủ động cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục, cam kết trả kết quả sớm hơn ít nhất 2 ngày so với quy định.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đến thụ lý đều được minh bạch hóa trên hệ thống, giúp lãnh đạo theo sát tiến độ từng giờ.

Cầm trên tay kết quả thủ tục đất đai vừa hoàn thành nhanh gọn, ông Nguyễn Đình Thượng (ngụ ấp Minh Lập 3, xã Nha Bích) không giấu được vẻ bất ngờ: "Tôi rất phấn khởi vì đi lại gần, thời gian giải quyết lại rất nhanh. Cán bộ, nhân viên của xã phục vụ tận tình, chu đáo. Tôi không lưu loát chữ nghĩa nhưng được hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiệt tình. Từ ngày về cấp xã làm việc, tôi thấy vô cùng thuận lợi".

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích thăm hỏi nông dân trong việc ưng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết, đợt thi đua phải được cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cùng với cải cách hành chính, xã đặt mục tiêu huy động khoảng 300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa (giai đoạn 2026 - 2030) để nâng cấp hạ tầng, đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án dân sinh và phát triển kinh tế.

Chuẩn bị hạ tầng, đón sóng chuyên gia, người lao động

Không chỉ tập trung ở việc phục vụ dân sinh, công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị hạ tầng công nghiệp và dịch vụ cũng được Thành phố Đồng Nai triển khai đồng bộ.

Phường Đồng Phú được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp

Tại phường Đồng Phú (trước đây là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), khu vực được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, chính quyền đang tích cực giải phóng mặt bằng, mở rộng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú từ 189ha lên 317ha và Khu công nghiệp Nam Đồng Phú từ 69ha lên 480ha.

Nhằm đón đầu làn sóng chuyên gia và lao động, địa phương đã quy hoạch các khu dân cư tập trung như Khu dân cư Tân Tiến (100ha) và quy hoạch chi tiết 17ha nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, hạ tầng số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng được hoàn thiện, hướng tới chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Ông Hồ Hồng Phi, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở Trung tâm Hành chính công

Ông Hồ Hồng Phi, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với các nhà cung cấp hạ tầng số để đưa hạ tầng này đến các khu dân cư, nâng cao năng lực số cho người dân; đồng thời triển khai tại các khu thương mại nhằm giúp các hộ kinh doanh, sản xuất dần tiếp cận với kinh tế số. Về nông nghiệp, địa phương kết hợp với Liên minh Hợp tác xã đưa một số mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất cho bà con".

Còn tại phường Long Thành (trước đây là huyện Long Thành, Đồng Nai), địa phương đang tận dụng tối đa lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành để dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, phường Long Thành để kết nối giao thông.

Với 28 dự án đầu tư công đang triển khai, nguồn thu ngân sách nửa đầu năm 2026 đã đạt gần 60% dự toán. Long Thành xác định việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 95 - 100% chính là động lực tăng trưởng trọng tâm.

Ông Lê Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND phường Long Thành, kiểm tra tiến độ dự án.

Ông Lê Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND phường Long Thành, khẳng định: “Long Thành thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ” và "làm hết việc, không hết giờ". Chúng tôi phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả công việc với đánh giá cán bộ, theo dõi tiến độ hằng tuần, hằng tháng để xử lý ngay các điểm nghẽn, đảm bảo các tiến độ đề ra".

Động lực từ niềm tin của nhà đầu tư

Kết thúc nửa đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của Thành phố Đồng Nai đạt 9,81%, vượt kế hoạch đề ra. Để duy trì đà tăng trưởng trên 10% trong những tháng cuối năm, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là phải thay đổi tư duy làm việc, kiên quyết loại bỏ tình trạng “chạy theo sự việc”, chuyển sang “chủ động dẫn dắt”.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai

Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và thông thoáng để thu hút đầu tư. Kỷ cương giải ngân vốn đầu tư công sẽ được siết chặt. Sau 9 tháng đầu năm, cấp xã, phường không giải ngân đạt trên 50% sẽ bị cắt vốn để điều chuyển sang các dự án trọng điểm khác.

Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư được xem là yếu tố sống còn để giữ chân các tập đoàn lớn.

Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Làm sao để nhà đầu tư đến Đồng Nai là đặt niềm tin vào Đồng Nai. Hiện nay, địa phương đang định hướng thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn. Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, cũng như xây dựng môi trường đầu tư, nếu không cải thiện, không tạo được niềm tin thì chắc chắn các nhà đầu tư sẽ không lựa chọn mình".

Khởi công các dự án hạ tầng giao thông kết nối

Song song với bài toán kinh tế, Đồng Nai tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, đặc biệt tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Để đợt thi đua 500 ngày đêm về đích thắng lợi, đưa Đồng Nai trở thành đô thị văn minh, hiện đại, sự đồng lòng giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp chính là nền tảng vững chắc nhất.

7 nhiệm vụ trọng tâm trong đợt thi đua 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”: - Đổi mới phương thức lãnh đạo. - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương. - Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. - Nâng cao hiệu quả giám sát. - Tạo đột phá từ cấp cơ sở. - Khơi thông các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng. - Đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Mục tiêu là đạt đà tăng trưởng 2 con số, nâng cao chất lượng sống của người dân, đưa Đồng Nai bứt phá trở thành trung tâm kinh tế - xã hội "Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", khẳng định vị thế cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.