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Đồng Nai quyết liệt hoàn thành mục tiêu nhà ở cho người thu nhập thấp

Thứ Hai, 16:49, 13/07/2026
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VOV.VN - Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, hiện trên địa bàn thành phố có 19 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đang triển khai thi công, với tổng quy mô hơn 12.000 căn hộ. Phần lớn dự án nằm gần các khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động… góp phần bảo đảm an sinh.

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, thành phố Đồng Nai có 89 khu công nghiệp, rất nhiều cụm công nghiệp. Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị, nhu cầu về nhà ở sẽ tiếp tục gia tăng mạnh. Xác định phát triển nhà ở cho công nhân lao động nói riêng, người dân nói chung là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, thành phố Đồng Nai đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quỹ đất, quy hoạch, thủ tục đầu tư.

Trong đó áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên" nhằm rút ngắn khoảng 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bên cạnh đó, thành phố có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hạ tầng dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp, đối tượng ưu tiên. Với quyết tâm này, Đồng Nai đạt 112% chỉ tiêu phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao. 

Dong nai quyet liet hoan thanh muc tieu nha o cho nguoi thu nhap thap hinh anh 1
Nhà ở cho thuê tại phường Long Bình, TP. Đồng Nai

Năm 2026, thành phố được giao hoàn thành hơn 8.000 căn hộ, đến thời điểm hiện tại, 9 dự án đã khởi công hoặc có căn hộ hoàn thành với tổng cộng gần 8.000 căn - cao nhất từ trước tới nay; đồng thời có 16 dự án quy mô hơn 11,5 ngàn căn hộ có kế hoạch khởi công vào nửa cuối năm nay. Trong đó, các dự án có quy mô lớn tập trung ở địa phương có nhiều khu công nghiệp, như Phước An, Nhơn Trạch, Long Bình, Trảng Bom… nhằm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của công nhân lao động.

Với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 65.000 căn nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, Đồng Nai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều có nhà, định hướng phát triển nhà ở gắn với phát triển công nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

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Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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