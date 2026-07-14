Nhiều dự án cầu kết nối Đồng Nai với TP.HCM sẽ được triển khai

Thành phố Đồng Nai cho biết, toàn bộ chiều dài phía Tây của thành phố tiếp giáp với siêu đô thị TP.HCM. Đây là lợi thế đặc biệt, mở ra cơ hội lớn trong việc kết nối giao thông, giao thương, công nghiệp và dịch vụ; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư, nguồn nhân lực và công nghệ từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Theo lãnh đạo TP. Đồng Nai, Đồng Nai và TP.HCM bị ngăn cách bởi các ranh giới tự nhiên là sông Đồng Nai và sông Bé, trong khi số lượng các cầu đường bộ vượt sông kết nối 2 địa phương còn khá hạn chế. Hiện tại chỉ có các cầu: Thủ Biên, Bạch Đằng 2, Đồng Nai, Nhơn Trạch trên tuyến vành đai 3 – TP.HCM và cầu Long Thành trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.

Phà Cát Lái trên sông Sài Gòn kết nối TP.HCM với Đồng Nai

Cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Phước An đang được triển khai xây dựng. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy các dự án xây dựng cầu đường bộ đang được cả 2 địa phương đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh các cầu: Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2, Tân Hiền đang được triển khai, sắp tới Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng thêm các cầu: Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân An và Xóm Lá.

Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa I đã thông qua các nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TP. Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án (với 4 cây cầu) kết nối Đồng Nai và TP.HCM gồm: cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D21 (phường Biên Hòa) với đường ĐT.747A (phường Tân Uyên, TP.HCM); cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D30 (phường Biên Hòa) với đường ĐT.14 (TP.HCM) và dự án xây dựng cầu số 1 (đầu tuyến LKV.27) qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV.27 (phường Biên Hòa) với đường D8 (phường Tân Uyên, TP.HCM); dự án xây dựng cầu số 2 (cuối tuyến LKV.27) qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV.27 (phường Biên Hòa) với đường D8 (phường Tân Uyên, TP.HCM).

Người dân 2 địa phương sẽ không còn cảnh chờ phà khi cầu hoàn thành đưa vào khai thác

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, thành phố đang quyết tâm lớn để đảm bảo các công trình trọng điểm kết nối sân bay Long Thành, TP.HCM theo lộ trình, kế hoạch.

"Còn hàng loạt công trình tới đây chúng tôi sẽ triển khai. Ví dụ như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng… quyết tâm khởi công trong Quý III, hoặc chậm nhất là những tháng đầu của Quý IV", ông Út cho biết thêm.