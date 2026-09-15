Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trở lại sau mưa lớn

Theo Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị chức năng đã mở lại tuyến, sau thời gian tạm dừng khai thác do mưa lớn. Trước khi thông xe, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông, xử lý, xịt rửa bùn đất tràn xuống mặt đường. Các khu vực đang thi công cũng được kiểm tra, đánh giá để bảo đảm an toàn cho phương tiện.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trở lại ban ngày sau mưa lớn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện được tổ chức giao thông trở lại vào ban ngày. Riêng ban đêm, từ 17h hôm trước đến 5h hôm sau, tuyến này vẫn tiếp tục cấm phương tiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, việc cấm xe ban đêm vẫn được duy trì do hệ thống báo hiệu giao thông trên tuyến đang sử dụng biển báo tạm trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện đầy đủ hệ thống an toàn giao thông. “Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn cấm xe lưu thông ban đêm vì các biển báo được thay bằng biển báo tạm nên ban đêm xe lưu thông không an toàn. Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu cấm, đơn vị cũng đã lấy ý kiến các địa phương, công an hai tỉnh và Cục Đường bộ. Thống nhất trong quá trình thi công, khi chưa hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông thì tạm dừng xe lưu thông ban đêm. Theo chấp thuận của Cục Đường bộ, đến khi dự án hoàn thành và bàn giao cho Cục Đường bộ khai thác thì mới cho xe lưu thông ban đêm trở lại”.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua thành phố Huế

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phải tạm dừng khai thác vào ban ngày để bảo đảm an toàn. Việc đóng tuyến được thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông. Theo cơ quan chức năng, cao tốc Cam Lộ - La Sơn có mặt cắt ngang hẹp, hiện chỉ tổ chức hai làn xe và đang vừa khai thác, vừa thi công mở rộng. Khi mưa lớn, nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến tăng cao.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng, nâng cấp tuyến từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.