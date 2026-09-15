Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau lùi thời điểm thu phí, tiếp tục hoàn thiện hệ thống

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, sẽ chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ hôm nay (15/9/2026), do một số hạng mục trên tuyến vẫn đang được hoàn thiện để bảo đảm đủ điều kiện vận hành và thu phí theo quy định.

Hệ thống thu phí trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau, thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, ngày 9/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản về việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần này từ ngày 15/9/2026. Tuy nhiên, đến nay, các dự án vẫn tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục quan trọng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị đang khắc phục một số vị trí lún tại đường đầu cầu, đường đầu cống ngang nhằm bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận, an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị thu phí tại các trạm thu phí ở các nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 đang được hoàn thiện để tổ chức chạy thử trên môi trường thử nghiệm.

Một số nút giao khác trên tuyến gồm IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9 và IC.10 cũng vẫn đang tiếp tục thi công để đưa vào khai thác. Từ thực tế này, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian chờ hoàn thiện các hạng mục để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định, cơ quan này chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15/9/2026.

Để chuẩn bị cho việc thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của hệ thống thu phí; tổ chức vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử hệ thống theo quy định.

Theo yêu cầu trước đó, chậm nhất ngày 12/9/2026, hệ thống phải được đưa vào vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đồng thời được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà thầu vận hành trong quá trình thử nghiệm để kịp thời hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ công tác vận hành, đồng thời hoàn thành đào tạo nhân sự vận hành hệ thống.

Các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị và phần mềm thu phí được yêu cầu bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại tất cả các trạm thu phí kể từ ngày 15/9/2026. Lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các lỗi kỹ thuật, tình huống phát sinh cho đến khi hệ thống thu phí vận hành ổn định.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức, quản lý và vận hành thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 15 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong số này có 22 trạm thu phí trên các đoạn tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3/2026.

Tiếp đó, 15 trạm thu phí trên các đoạn tuyến thuộc 5 dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ bắt đầu thu phí từ 20h ngày 15/7/2026. Các trạm thu phí thuộc 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được tổ chức thu phí từ ngày 14/8/2026. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 15/8/2026, tổng số tiền thu phí tại 15 dự án thành phần đạt hơn 2.267 tỷ đồng.

Việc chưa tổ chức thu phí đối với 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15/9/2026 nhằm bảo đảm các hạng mục còn lại, đặc biệt là hệ thống thu phí và một số nút giao, được hoàn thiện và vận hành đáp ứng các yêu cầu trước khi chính thức thu phí.