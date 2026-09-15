English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau lùi thời điểm thu phí, tiếp tục hoàn thiện hệ thống

Thứ Ba, 16:17, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chưa thu phí từ ngày 15/9/2026 do một số hạng mục trên tuyến, trong đó có hệ thống thu phí tại các nút giao, vẫn đang hoàn thiện.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, sẽ chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau từ hôm nay (15/9/2026), do một số hạng mục trên tuyến vẫn đang được hoàn thiện để bảo đảm đủ điều kiện vận hành và thu phí theo quy định.

cao toc can tho - ca mau lui thoi diem thu phi, tiep tuc hoan thien he thong hinh anh 1
Hệ thống thu phí trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau, thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, ngày 9/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản về việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần này từ ngày 15/9/2026. Tuy nhiên, đến nay, các dự án vẫn tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục quan trọng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị đang khắc phục một số vị trí lún tại đường đầu cầu, đường đầu cống ngang nhằm bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận, an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị thu phí tại các trạm thu phí ở các nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 đang được hoàn thiện để tổ chức chạy thử trên môi trường thử nghiệm.

Một số nút giao khác trên tuyến gồm IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9 và IC.10 cũng vẫn đang tiếp tục thi công để đưa vào khai thác. Từ thực tế này, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian chờ hoàn thiện các hạng mục để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định, cơ quan này chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15/9/2026.

Để chuẩn bị cho việc thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của hệ thống thu phí; tổ chức vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử hệ thống theo quy định.

Theo yêu cầu trước đó, chậm nhất ngày 12/9/2026, hệ thống phải được đưa vào vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đồng thời được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà thầu vận hành trong quá trình thử nghiệm để kịp thời hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ công tác vận hành, đồng thời hoàn thành đào tạo nhân sự vận hành hệ thống.

Các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị và phần mềm thu phí được yêu cầu bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại tất cả các trạm thu phí kể từ ngày 15/9/2026. Lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các lỗi kỹ thuật, tình huống phát sinh cho đến khi hệ thống thu phí vận hành ổn định.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức, quản lý và vận hành thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 15 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong số này có 22 trạm thu phí trên các đoạn tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3/2026.

Tiếp đó, 15 trạm thu phí trên các đoạn tuyến thuộc 5 dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ bắt đầu thu phí từ 20h ngày 15/7/2026. Các trạm thu phí thuộc 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được tổ chức thu phí từ ngày 14/8/2026. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 15/8/2026, tổng số tiền thu phí tại 15 dự án thành phần đạt hơn 2.267 tỷ đồng.

Việc chưa tổ chức thu phí đối với 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15/9/2026 nhằm bảo đảm các hạng mục còn lại, đặc biệt là hệ thống thu phí và một số nút giao, được hoàn thiện và vận hành đáp ứng các yêu cầu trước khi chính thức thu phí.

ct1.jpg

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Hệ thống thu phí, giám sát, điều hành đường cao tốc và công trình kiểm soát tải trọng xe tại một số dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục, hoàn thành cơ bản các nội dung trước ngày 30/8/2026.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập
Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Hệ thống thu phí, giám sát, điều hành đường cao tốc và công trình kiểm soát tải trọng xe tại một số dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục, hoàn thành cơ bản các nội dung trước ngày 30/8/2026.

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Hệ thống thu phí, giám sát, điều hành đường cao tốc và công trình kiểm soát tải trọng xe tại một số dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục, hoàn thành cơ bản các nội dung trước ngày 30/8/2026.

5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí
5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí

VOV.VN - Từ 14h ngày 14/8/2026, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí

5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí

VOV.VN - Từ 14h ngày 14/8/2026, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai
Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai

VOV.VN - Sau một tuần triển khai thu phí điện tử không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước quản lý, tổng doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông. Việc thu phí được kỳ vọng tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống cao tốc.

Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai

Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai

VOV.VN - Sau một tuần triển khai thu phí điện tử không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước quản lý, tổng doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông. Việc thu phí được kỳ vọng tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống cao tốc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục