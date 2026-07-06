Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo tiền khả thi điều chỉnh Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án theo quy định, hoàn thiện báo cáo thẩm định và khẳng định rõ dự án có đủ hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Quyết định cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan thường trực. Trường hợp quá thời hạn mà không có ý kiến phản hồi thì được xem là thống nhất với nội dung lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

UBND thành phố Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án.

Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị định số 19/2026/NĐ-CP, Hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo từng dự án quan trọng quốc gia, có nhiệm vụ tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Hội đồng có quyền yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị đầu tư và các đơn vị tư vấn cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; kết luận trình Chính phủ phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thông qua.