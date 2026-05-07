Đồng Nai dự kiến chi hơn 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án nối dài metro

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến Đồng Nai chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án là hơn 1.200 tỷ đồng với khoảng 161.000 m2, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất ở, có 527 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 118 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, phải bố trí tái định cư thuộc các phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước

Ngoài ra, khoảng 149.000 m² đất lâm trường, đất tổ chức và đất quốc phòng không thuộc diện bồi thường.

Đối với các hộ thuộc diện di dời, thành phố dự kiến bố trí tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn, chủ yếu ở phường Phước Tân và Tam Phước.

Đồng Nai dự kiến chi hơn 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để kéo dài tuyến metro từ TP.HCM nối với địa phương

Bên cạnh tiền bồi thường, người dân còn được hỗ trợ thuê nhà tạm cư, ổn định đời sống, chuyển đổi nghề và các chi phí di chuyển.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa cho biết, thống kê trên mới là sơ bộ phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Sau khi kiểm đếm, lập phương án chi tiết, các chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Dự án kéo dài tuyến metro có chiều dài hơn 18km, bề rộng dự kiến 17m. Khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM, các phường nội ô thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.