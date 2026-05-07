Đồng Nai dự kiến chi hơn 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án nối dài metro

Thứ Năm, 09:35, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa,TP. Đồng Nai vừa hoàn thành dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm Hành chính TP. Đồng Nai và Sân bay Long Thành, đoạn qua TP. Biên Hòa cũ.

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến Đồng Nai chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án là hơn 1.200 tỷ đồng với khoảng 161.000 m2, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất ở, có 527 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 118 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, phải bố trí tái định cư thuộc các phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước

Ngoài ra, khoảng 149.000 m² đất lâm trường, đất tổ chức và đất quốc phòng không thuộc diện bồi thường. 

Đối với các hộ thuộc diện di dời, thành phố dự kiến bố trí tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn, chủ yếu ở phường Phước Tân và Tam Phước. 

Đồng Nai dự kiến chi hơn 1.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để kéo dài tuyến metro từ TP.HCM nối với địa phương

Bên cạnh tiền bồi thường, người dân còn được hỗ trợ thuê nhà tạm cư, ổn định đời sống, chuyển đổi nghề và các chi phí di chuyển.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa cho biết, thống kê trên mới là sơ bộ phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Sau khi kiểm đếm, lập phương án chi tiết, các chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Dự án kéo dài tuyến metro có chiều dài hơn 18km, bề rộng dự kiến 17m. Khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM, các phường nội ô thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
TP.HCM triển khai Đề án 700 nâng cao năng lực cán bộ cấp xã
VOV.VN - TP.HCM triển khai Đề án 700 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026–2031, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử vào ứng dụng Công dân số
VOV.VN - TP.HCM đang thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng Công dân số TP.HCM (App Công dân số TP.HCM), hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân.

TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026
VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

