中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai làm sao giữ chân du khách khi sân bay Long Thành chính thức vận hành?

Thứ Tư, 19:29, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/5, Hiệp hội Du lịch TP Đồng Nai đã tổ chức tọa đàm chuyên đề “Du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành”. Gần 300 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, sở, ngành, Hiệp hội Du lịch cùng các chuyên gia kinh tế - du lịch và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiến kế.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh sân bay Quốc tế Long Thành đang chuẩn bị đi vào hoạt động, Đồng Nai đang đứng trước một cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt.

Tuy nhiên, địa phương cũng phải đối diện với một áp lực thực tiễn: Làm thế nào để dòng khách khổng lồ di chuyển qua sân bay không chỉ xem Đồng Nai là điểm "đi ngang qua", mà sẽ dừng chân lại để trải nghiệm, tiêu dùng và tạo ra giá trị kinh tế thực chất cho địa phương.

Dong nai lam sao giu chan du khach khi san bay long thanh chinh thuc van hanh hinh anh 1
Chủ trì buổi tọa đàm gợi ý các ý kiến để các đại biểu đóng góp, chia sẻ.

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đó, tọa đàm hướng tới tinh thần thẳng thắn, thực chất. Các đại biểu không tập trung ca ngợi tiềm năng sẵn có mà đi sâu mổ xẻ những phần việc cụ thể, từng bước định vị lại chỗ đứng của du lịch Đồng Nai trong hệ sinh thái du lịch vùng Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đồng Nai, nhấn mạnh, tọa đàm tập trung trả lời nhóm câu hỏi cốt lõi: Đồng Nai sẽ đứng ở đâu trong bản đồ du lịch mới khi sân bay Long Thành chính thức vận hành? Địa phương có những sản phẩm, trải nghiệm đặc trưng nào có thể thương mại hóa ngay trong giai đoạn đầu? Sự sẵn sàng của hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực, dịch vụ, thông tin điểm đến đang ở mức độ nào? Đặc biệt, cần làm gì để tạo ra sự khác biệt giúp du khách nhận diện, ghi nhớ và quay lại?

Dong nai lam sao giu chan du khach khi san bay long thanh chinh thuc van hanh hinh anh 2
Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia du lịch tham gia hiến kế để du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành 

"Khát vọng của Đồng Nai rất lớn, cơ hội cũng rất lớn, bên cạnh đó thách thức, áp lực cũng không nhỏ. Chúng ta phải trả lời được câu hỏi: Du lịch của địa phương đóng góp bao nhiêu cho ngân sách, bao nhiêu cho sự tăng trưởng? Với kỳ vọng, niềm tin, tôi rất muốn các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cùng cho ý tưởng, hiến kế đi vào thực chất để làm sao lan tỏa du lịch của Đồng Nai, mang lại lợi ích cho cộng đồng, doanh nghiệp, đặc biệt là cho du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành”, ông Phạm Hương Sơn khẳng định.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Hiến kế cho du lịch Đồng Nai Sân bay Long Thành Hiệp hội du lịch Đồng Nai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng
TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng

VOV.VN - Được quy hoạch là ga đầu mối kết nối ba tuyến đường sắt lớn, ga Thủ Thiêm không chỉ đóng vai trò trung chuyển mà còn được TP.HCM định hướng trở thành công trình biểu tượng mới thông qua phát triển không gian đô thị hiện đại theo mô hình TOD.

TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng

TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng

VOV.VN - Được quy hoạch là ga đầu mối kết nối ba tuyến đường sắt lớn, ga Thủ Thiêm không chỉ đóng vai trò trung chuyển mà còn được TP.HCM định hướng trở thành công trình biểu tượng mới thông qua phát triển không gian đô thị hiện đại theo mô hình TOD.

TP.HCM dẫn đầu BPI 2025: Lực đẩy nào giúp kinh tế tư nhân bứt phá?
TP.HCM dẫn đầu BPI 2025: Lực đẩy nào giúp kinh tế tư nhân bứt phá?

VOV.VN - Dẫn đầu cả nước về Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) 2025, TP.HCM hiện sở hữu hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động.

TP.HCM dẫn đầu BPI 2025: Lực đẩy nào giúp kinh tế tư nhân bứt phá?

TP.HCM dẫn đầu BPI 2025: Lực đẩy nào giúp kinh tế tư nhân bứt phá?

VOV.VN - Dẫn đầu cả nước về Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) 2025, TP.HCM hiện sở hữu hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động.

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân
Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp