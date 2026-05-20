Đồng Nai làm sao giữ chân du khách khi sân bay Long Thành chính thức vận hành?

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh sân bay Quốc tế Long Thành đang chuẩn bị đi vào hoạt động, Đồng Nai đang đứng trước một cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt.

Tuy nhiên, địa phương cũng phải đối diện với một áp lực thực tiễn: Làm thế nào để dòng khách khổng lồ di chuyển qua sân bay không chỉ xem Đồng Nai là điểm "đi ngang qua", mà sẽ dừng chân lại để trải nghiệm, tiêu dùng và tạo ra giá trị kinh tế thực chất cho địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đó, tọa đàm hướng tới tinh thần thẳng thắn, thực chất. Các đại biểu không tập trung ca ngợi tiềm năng sẵn có mà đi sâu mổ xẻ những phần việc cụ thể, từng bước định vị lại chỗ đứng của du lịch Đồng Nai trong hệ sinh thái du lịch vùng Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đồng Nai, nhấn mạnh, tọa đàm tập trung trả lời nhóm câu hỏi cốt lõi: Đồng Nai sẽ đứng ở đâu trong bản đồ du lịch mới khi sân bay Long Thành chính thức vận hành? Địa phương có những sản phẩm, trải nghiệm đặc trưng nào có thể thương mại hóa ngay trong giai đoạn đầu? Sự sẵn sàng của hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực, dịch vụ, thông tin điểm đến đang ở mức độ nào? Đặc biệt, cần làm gì để tạo ra sự khác biệt giúp du khách nhận diện, ghi nhớ và quay lại?

Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia du lịch tham gia hiến kế để du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành

"Khát vọng của Đồng Nai rất lớn, cơ hội cũng rất lớn, bên cạnh đó thách thức, áp lực cũng không nhỏ. Chúng ta phải trả lời được câu hỏi: Du lịch của địa phương đóng góp bao nhiêu cho ngân sách, bao nhiêu cho sự tăng trưởng? Với kỳ vọng, niềm tin, tôi rất muốn các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cùng cho ý tưởng, hiến kế đi vào thực chất để làm sao lan tỏa du lịch của Đồng Nai, mang lại lợi ích cho cộng đồng, doanh nghiệp, đặc biệt là cho du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành”, ông Phạm Hương Sơn khẳng định.