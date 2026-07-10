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Đồng Nai rà soát, thu hồi chủ trương đầu tư các dự án chậm triển khai, siết đầu cơ

Thứ Sáu, 18:03, 10/07/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 9/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng đầu cơ, găm giữ đất và thổi giá bất động sản theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo ông Nguyễn Văn Út Chủ tịch UBND TP Đồng Nai,  TP Đồng Nai đang rà soát, xử lý quyết liệt các dự án chậm triển khai, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp đầu cơ đất đai thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. Đối với các giao dịch mang tính dân sự giữa các bên, thành phố sẽ không can thiệp nếu không có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

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Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai cho biết, đối với các dự án đã có quy hoạch hoặc đã có thông báo thu hồi đất nhưng vẫn phát sinh hoạt động chuyển nhượng không đúng quy định, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, đẩy mạnh quản lý các giao dịch không dùng tiền mặt nhằm nâng cao tính minh bạch, hạn chế thất thu ngân sách.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố sẽ rà soát toàn bộ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và kiên quyết thu hồi đối với những dự án không triển khai hoặc không bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Theo lãnh đạo thành phố, việc siết chặt quản lý các dự án và hoạt động chuyển nhượng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ, ổn định thị trường bất động sản và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Triều Quân/VOV.VN
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