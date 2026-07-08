Cử tri Đồng Nai "điểm mặt" loạt điểm đen ngập úng, kẹt xe tại kỳ họp HĐND

Điểm sáng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Mặc dù còn nhiều thách thức, cử tri ghi nhận và đánh giá rất cao những bước chuyển mình của TP. Đồng Nai sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giúp bộ máy hoạt động thông suốt và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai báo cáo tại kỳ họp HĐND

Điểm sáng lớn nhất trong công tác an sinh xã hội chính là chiến lược phát triển nhà ở giá rẻ cho người lao động.

Tính đến cuối tháng 6/2026, thành phố đồng loạt triển khai 18 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 12.000 căn hộ. Đáng chú ý, từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ tại các địa bàn trọng điểm như Phước An, Long Hưng và Phước Tân (địa bàn thuộc tỉnh Đồng Nai cũ) được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhà ở cho thuê Long Bình

Chính quyền thành phố cũng “ghi điểm” khi khởi công Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của thành phố có quy mô lên tới hơn 12ha (khoảng 10.000 căn hộ), trong đó giai đoạn 1 đầu tư khoảng 1.000 căn hộ, mở ra cơ hội an cư lạc nghiệp cho hàng ngàn công nhân, viên chức có thu nhập thấp.

Vẫn còn những điểm nghẽn hạ tầng và đất đai

Theo báo cáo từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai, bên cạnh sự đồng thuận với chính quyền về những kết quả đạt được, người dân vẫn đang trăn trở trước nhiều nút thắt dân sinh.

Cử tri kiến nghị thành phố cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, quy hoạch kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông và tình trạng ngập úng, ùn tắc cũng là những vấn đề được cử tri phản ánh, kiến nghị.

Đường ĐT.759 xuống cấp được cử tri phản ánh

Cử tri mong muốn chính quyền nhanh chóng khắc phục sự xuống cấp của hàng loạt tuyến đường như: tuyến kết nối Quốc lộ 1A và đường Võ Nguyên Giáp (qua xã An Viễn, Bình Minh); các tuyến ĐT.764, ĐT.765 (qua xã Sông Ray); ĐT.774B (qua xã Tà Lài, Đak Lua); đoạn đường qua Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đi tỉnh Lâm Đồng; tuyến ĐT.759 (đoạn từ thôn 4, xã Đa Kia đến cầu Sông Bé, và đoạn từ cầu 25 tới xã Phước Tín cũ).

Người dân cũng đề nghị có giải pháp dứt điểm cho điểm đen ùn tắc tại khu vực Cổng 11 (gồm 3 phường: Long Bình, Phước Tân, Long Hưng), khu vực Khu công nghiệp Sông Mây (đường ĐT.767) cũng như nạn ngập úng cục bộ tại Dự án Đường 25C, Quốc lộ 56 (qua xã Cẩm Mỹ) và Quốc lộ 51 (qua xã Long Phước).

Để giải quyết căn cơ các vướng mắc, cử tri bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng lớn vào đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, do Thành ủy phát động.

Chiến dịch được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, tập trung tháo gỡ toàn bộ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, cải cách hành chính và tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, ma túy.