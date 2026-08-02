Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 xây dựng thêm 124km đường cao tốc

Theo đó, Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 124 km đường cao tốc, 30 km đường quốc lộ và 200 km đường tỉnh, đầu tư nâng cấp khoảng 20,8 km đường thủy nội địa quốc gia; xây dựng mới 50 km đường đô thị, nâng cấp 100% cầu trên các tuyến đường tỉnh bảo đảm đồng bộ tải trọng khai thác an toàn, thông suốt. Song song đó là phối hợp kêu gọi đầu tư, khởi công 3 cảng biển; kêu gọi đầu tư một số cảng hàng hóa và hành khách ở sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp. Đồng thời, phát triển phương tiện vận tải chất lượng cao, từng bước chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung đầu tư các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh minh họa

Đồng Tháp sẽ đầu tư xây dựng, duy tu, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn đường xã, đường liên xã cơ bản bảo đảm đạt quy mô, cấp đường theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Đồng Tháp đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Trên lĩnh vực đường bộ, Đồng Tháp sẽ tích cực phối hợp các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh, đồng bộ các dự án trọng điểm, liên kết vùng, cụ thể: Cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh; cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1; cao tốc Đức Hòa - Mỹ An, Mỹ An - Cao Lãnh; mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồng thời, phối hợp với tỉnh Vĩnh Long sớm nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc СT.33, CТ.36 đoạn qua địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương trong thực hiện các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh như: Dự án nâng cấp Quốc lộ 30, Quốc lộ 30B, Quốc lộ 50 và 2 tuyến tránh, trục giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang (Quốc lộ 50B).

Địa phương sẽ triển khai đầu tư xây dựng Dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền và Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh, tranh thủ nguồn vốn vay tài trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự và tuyến Quốc lộ N1 đoạn qua địa bàn tỉnh; cầu Sa Đéc trên tuyến liên kết vùng Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng; định hướng phối hợp với TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long đầu tư xây dựng các tuyến kết nối, liên kết vùng.

Đối với hệ thống đường tỉnh, Đồng Tháp sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đưa vào khai thác các công trình trọng điểm của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 như: Dự án xây dựng tuyến ĐT.857, đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước, Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, Đường tỉnh 864 giai đoạn 1 (Đường dọc sông Tiền)... Song song đó là tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030 như: Đường tỉnh ĐT.877C; Đường tỉnh 870B (từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878); Đường tỉnh ĐT.847 đoạn Đường Thét - Trường Xuân; Đường tỉnh 862C (trục ven đê biển); Đường tỉnh ĐT.852C đoạn giao ĐT.851, ĐT.852 - giao cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Đường tỉnh ĐT.864 giai đoạn 2 (Đường dọc sông Tiền); Đường tỉnh ĐT.845 đoạn giao QL.30B đến cửa khẩu Bình Phú và đoạn kết nối ĐT.861, ĐT.863,... Đặc biệt là ưu tiên đầu tư hình thành 2 tuyến đường bộ kết nối Đông - Tây từ Khu kinh tế biển Gò Công với Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và từ biển Tân Thành với Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 xây dựng thêm 124 km đường cao tốc. Ảnh minh họa

Đối với hệ thống giao thông đô thị, Đồng Tháp tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính, đường vành đai đô thị theo quy hoạch như: Dự án đầu tư xây dựng Đường Hùng Vương đoạn từ Quốc lộ 50 đến Quốc lộ 1, Đường Lý Thường Kiệt, Đường Sở Tư pháp (giai đoạn 2), Đường đê Hùng Vương,... mở rộng không gian phát triển, tạo mỹ quan tại các đô thị trung tâm, đô thị động lực và các đô thị khác thuộc xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư các tuyến đường liên xã, phường; đường giao thông nông thôn…

Trên lĩnh vực đường thủy, Đồng Tháp sẽ phối hợp Trung ương sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền kết nối sông Tiền, sông Hậu; kêu gọi đầu tư nạo vét luồng các tuyến đường thủy Quốc gia qua địa bàn tỉnh như: Sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp và một số tuyến đường thủy quan trọng do tỉnh quản lý.

Tỉnh sẽ thực hiện kêu gọi đầu tư hoặc đầu tư xây dựng các khu bến cảng biển theo quy hoạch như: Khu bến Gò Công trên sông Soài Rạp (bến cảng tổng hợp Gò Công), khu bến trên sông Tiền (bến cảng Thường Phước), khu bến Lấp Vò trên sông Hậu (bến cảng Lấp Vò); hệ thống cảng cạn; hệ thống các bến cảng hàng hoá, cảng hành khách, bến tàu khách du lịch theo quy hoạch trên sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp nhằm khai thác tối đa lợi thế giao thông thuỷ của tỉnh…

Trên lĩnh vực đường sắt, Đồng Tháp sẽ chủ động, sẵn sàng phối hợp các bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ nhằm tận dụng cơ hội phát triển các đô thị, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, kết nối thông suốt với trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.