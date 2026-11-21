Năm nay, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp là hơn 12.672 tỷ đồng, gồm trên 9.969 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và hơn 2.703 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 7.715 tỷ đồng.

Trong tổng số 25 chủ đầu tư, có 11 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Nổi bật là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn với tỷ lệ giải ngân đạt 86,7%. Một số đơn vị đã giải ngân 100% kế hoạch vốn như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án

Đối với cấp xã, trong tổng số 102 xã, phường có 50 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Đáng chú ý, các phường Trung An, Gò Công, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Hồng Ngự đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Song song đó, các đơn vị chủ động chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với những dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện triển khai thuận lợi ngay từ đầu năm 2027.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp-PTNT tỉnh Đồng Tháp luôn dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong các Ban QLDA chuyên ngành

Ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Đối với Ban Giao thông, ngoài kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 đã được HĐND tỉnh thông qua, các công trình sử dụng vốn Trung ương đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất hồ sơ, chủ trương đầu tư. Đối với các công trình trọng điểm, Ban sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh, phấn đấu trong tháng 11 này hoàn thành chủ trương đầu tư để năm sau có cơ sở triển khai thực hiện. Đây cũng là chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hiện tại, Ban chưa gặp khó khăn, vướng mắc và đang triển khai công việc theo đúng tiến độ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh".