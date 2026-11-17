Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, do UBND tỉnh này quyết định thành lập; hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; không vì mục đích lợi nhuận; bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ phát triển đất có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, có tài khoản, hạch toán độc lập.

Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 104/2024/NĐ-CP và Nghị định số 291/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Địa chỉ trụ sở chính tại số 40 Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Mức vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 là 5.000 tỷ đồng; trong đó, vốn điều lệ ban đầu là hơn 1.235 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp (trước hợp nhất) và nguồn vốn phát triển đất tỉnh Tiền Giang trước đây do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp đang quản lý.

Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp có chức năng tiếp nhận, huy động vốn theo quy định để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn và được hoàn trả vốn ứng theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2024 và pháp luật có liên quan.

Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp được thành lập góp phần giải quyết nguồn vốn phục vụ các dự án đầu tư, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình

Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp có Hội đồng quản lý gồm 05 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, theo cơ cấu như sau: Chủ tịch Hội đồng quản lý là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó chủ tịch Hội đồng quản lý là Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp. Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp kiêm Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Đồng Tháp.

Các thành viên là lãnh đạo của các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng. Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm: Trưởng ban và 02 thành viên. Thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP của Chính phủ.