Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vướng chuyển đổi hơn 104 ha rừng

Thứ Ba, 17:27, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 3 tháng khởi công, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) có chiều dài 66km đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng đối với hơn 104 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.


Để chuẩn bị cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, từ năm 2025 HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 104 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 97 ha và rừng trồng gần 7 ha. Thế nhưng đến cuối tháng 3/2026 hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện gửi cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

Những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong thực hiện chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 104 ha rừng phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc, gồm: Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng đã quá thời hạn 12 tháng, buộc phải làm lại theo quy định; việc xử lý tài sản công, lập hồ sơ thiết kế tận thu lâm sản…còn rất chậm.

Mới đây qua kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện khai thác đối với hơn 104ha rừng.

du an cao toc tan phu - bao loc vuong chuyen doi hon 104 ha rung hinh anh 1
Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc được khởi công ngày 19/12/2025. Dự án có chiều dài 66km với tổng vốn đầu tư hơn 14.400 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Do đó, UBND tỉnh đang yêu cầu các đơn vị chức năng phải tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 104 ha rừng phục vụ cho dự án.

“Ngày 19/12/2025 vừa rồi chúng ta đã tổ chức khởi công. Sau khi khởi công tỉnh cũng tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Riêng đoạn tuyến này còn hơn 32 km có vướng đất rừng. Do vậy nếu chung ta tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến đất rừng thì chúng ta sẽ có một khối lượng mặt bằng khá lớn để giao cho nhà đầu tư triển khai”, ông Hải nói.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Lâm Đồng xây dựng đồng bộ hạ tầng công nghệ và dữ liệu số lĩnh vực du lịch

