Dự án cầu Rạch Dơi hơn 3.100 tỷ đồng, người dân TP.HCM kỳ vọng giảm ùn tắc

Cầu cũ chật chội, xuống cấp, dễ tai nạn

Cầu Rạch Dơi trên tuyến đường Lê Văn Lương có vị trí quan trọng, kết nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) với xã Cần Giuộc (tỉnh Long An cũ, tỉnh Tây Ninh) được xây dựng từ năm 1975.

Theo khảo sát của phóng viên, cây cầu có kết cấu bằng sắt với bề ngang hẹp, chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau nhưng lượng phương tiện di chuyển rất đông. Hai đầu cầu được lắp biển báo giới hạn chiều cao 2,2m và hệ thống đèn tín hiệu điều tiết ô tô, chỉ cho xe chạy theo từng hướng nhằm tránh tình trạng 2 ô tô cùng lên cầu và đối đầu nhau, gây ùn tắc.

Mỗi khi ô tô qua cầu, người đi xe máy hướng ngược lại phải nép sát vào thành cầu để tránh va chạm vì mặt cầu hẹp, gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Tình trạng ùn ứ vẫn thường xuyên xảy ra trên cầu Rạch Dơi (Ảnh: Hoàng Minh)..

Sau hơn 50 năm khai thác và sử dụng, đến nay, cây cầu đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều hạng mục trên cầu đã có dấu hiệu xuống cấp, một số trụ sắt bị gỉ sét, có vị trí thủng. Một số vị trí trên cầu đã xảy ra tình trạng bung ốc vít cố định các tấm thép mặt cầu với lan can.

Một số người dân thường xuyên di chuyển qua cây cầu chia sẻ, cầu thường rung lắc khi phương tiện lưu thông, đặc biệt vào thời điểm lượng xe qua lại đông. Ngoài ra, do bề mặt cầu làm bằng kim loại nên khá trơn trượt. Không ít trường hợp ngã xe, va quệt xảy ra xung quanh khu vực này.

"Bề ngang cầu quá nhỏ nên xe lớn không thể chạy lên được, chỉ có xe nhỏ qua cầu. Bây giờ cầu đã yếu lại chật chội khó tránh nhau, có nhiều vụ tai nạn. Hôm bữa tôi di chuyển trên cầu thì bị va quệt té ngã, người đụng vào tôi đứng dậy bỏ đi" - Bà Huỳnh Thị Thu Nhân (người dân sống gần chân cầu tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) cho hay.

Bà Huỳnh Thị Thu Nhân mong chờ cầu mới được xây để giảm thiểu va chạm giao thông (Ảnh: Hoàng Minh)..

Người dân phấn khởi khi nghe tin cầu mới xây

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, các đại biểu đã thông qua chủ trương dự án xây dựng cầu Rạch Dơi mới, với tổng vốn hơn 3.197 tỷ đồng nhằm kết nối đường Lê Văn Lương (xã Hiệp Phước, TP.HCM) với đường tỉnh 826C thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, thay thế cho cây cầu cũ đã xuống cấp.

Khi biết tin dự án cầu Rạch Dơi mới được thông qua chủ trương đầu tư, người dân sống tại xã Cần Giuộc và xã Hiệp Phước đều cảm thấy phấn khởi. Bà con đặt nhiều kỳ vọng dự án sẽ được đổi mới thành công như cầu Long Kiểng mới, từ đó nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực, gỡ bỏ nút thắt lưu thông giữa hai tỉnh thành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

"Khi trời mưa cầu tắc, tôi còn phải thường xuyên ra hỗ trợ phân luồng cho xe đi lại thông thoáng. Tôi mong muốn sau này có cây cầu mới xây xong nhanh để người dân đi lại. Nghe thông tin Nhà nước hùn kinh phí để xây cầu thì tôi rất vui mừng. Làm cây cầu mới thì người dân đi cũng thuận lợi nên tôi mong xây xong càng sớm càng tốt" - Ông Nguyễn Minh Hải (người dân ngụ tại xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết.

Một số hình ảnh tại cầu Rạch Dơi:

Cầu Rạch Dơi trên tuyến đường Lê Văn Lương có vị trí quan trọng, kết nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) với xã Cần Giuộc (tỉnh Long An cũ, tỉnh Tây Ninh) (Ảnh: Lương Ý)..

Cây cầu được kết cấu bằng sắt với bề ngang hẹp, chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau (Ảnh: Hoàng Minh).

Sau hơn 50 năm khai thác và sử dụng, đến nay, nhiều hạng mục cây cầu đã cũ (Ảnh: Hoàng Minh)..

Mỗi khi ô tô qua cầu, người đi xe máy theo hướng ngược lại phải nép sát vào thành cầu để tránh va chạm vì mặt cầu hẹp (Ảnh: Hoàng Minh)..

Người dân mệt mỏi khi di chuyển qua cây cầu nhỏ đã cũ (Ảnh: Hoàng Minh)..

Ông Nguyễn Minh Hải kỳ vọng cây cầu mới sẽ thay thế tốt cây cầu cũ để người dân đi lại thuận lợi hơn (Ảnh: Hoàng Minh).

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư cầu Rạch Dơi xuất phát từ nhu cầu thực tế khi lưu lượng phương tiện qua cầu hiện hữu ngày càng tăng, tạo áp lực lên năng lực khai thác và khả năng lưu thông trên tuyến (Ảnh: Lương Ý)..

Khi hoàn thành, cầu Rạch Dơi sẽ bổ sung mạng lưới giao thông kết nối,, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời nâng cao khả năng khai thác tuyến Lê Văn Lương và khu vực hai bên tuyến (Ảnh: Lương Ý).

Cầu mới được đầu tư nhằm thay thế công trình hiện hữu đã xuống cấp, đồng thời cải thiện kết nối đường bộ giữa xã Hiệp Phước của TP.HCM với xã Cần Giuộc của tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Lương Ý)..

Công trình thay thế cây cầu đã xuống cấp được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý).