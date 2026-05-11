Nhiều tuyến đường ở biên giới Quảng Ngãi xuống cấp

Thứ Hai, 23:00, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuy nhiên, nhiều tuyến đường như Tỉnh lộ 674, 675 và Quốc lộ 14C đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đời sống người dân.

Tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi có mặt đường nhỏ hẹp, mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải lưu thông liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lượng phương tiện qua lại đông, đặc biệt tại các khúc cua trong khu dân cư, người đi đường luôn thấp thỏm lo sợ. 

Ông A Thạch, trú thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi lo lắng khi Tỉnh lộ 675 mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Mỗi lần các phương tiện tránh nhau trên đoạn đường hẹp, người dân phải né sát lề đường: 

“Học sinh toàn đi xe đạp điện, khu vực đường trước nhà tôi rất nhỏ, nếu gặp xe lớn thì không biết né vào đâu. Đường bị sụp lở, nếu đi không để ý thì có thể rơi xuống mương. Khi trời nắng nắng lên là cả ngày bụi bặm. Rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng, mỗi bên mở rộng thêm được một mét thì học sinh đỡ nguy hiểm hơn, giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Giờ không né, không tránh được vì đường hẹp quá”, ông A Thạch cho biết thêm. 

Tỉnh lộ 675 qua địa bàn xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh lộ 675 đoạn qua xã Rờ Kơi là tuyến giao thông quan trọng của địa phương nhưng hiện trạng mặt đường chỉ rộng khoảng 3,5 mét. Nhiều đoạn lề đường bị xói lở sâu sau các đợt mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho biết, Tỉnh lộ 675 qua địa bàn xã dài khoảng 5 km, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Địa phương kiến nghị tỉnh xem xét cơ chế ưu tiên đầu tư trước đoạn tuyến này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tạo cảnh quan môi trường và thuận lợi cho người dân, đặc biệt là học sinh đi lại hằng ngày.

“Địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường này. Theo kế hoạch đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi, dự án dự kiến triển khai vào năm 2029. Tuy nhiên, để bảo đảm diện mạo của địa phương sau khi thành lập chính quyền hai cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như củng cố niềm tin của người dân, địa phương mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư sớm hơn”, ông Nguyễn Minh Thuận nói. 

Tỉnh lộ 675 qua địa bàn xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tương tự, Tỉnh lộ 674 nối xã Sa Thầy với xã Mô Rai được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hiện nay, tuyến này rất hẹp, nhiều vị trí quanh co nguy hiểm. Vừa qua, cử tri xã Mô Rai kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi xem xét sửa chữa, mở rộng tuyến này, đoạn nối từ xã Sa Thầy đến xã Mô Rai. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai đề nghị cần sớm mở rộng Tỉnh lộ 674 để phát triển kinh tế địa phương. 

“Xã Mô Rai rất mong muốn được tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 674. Đây là tuyến đường ngắn nhất từ xã Mô Rai đi ra xã Sa Thầy. Tuyến đường này cần nâng cấp một số đoạn đã bị hư hỏng và mở rộng thêm lề đường. Thứ hai là Tỉnh lộ 675 đi về xã Rờ Kơi, địa phương cũng rất mong tỉnh Quảng Ngãi quan tâm nâng cấp. Nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 675 xuống cấp rất nghiêm trọng”, ông Trương Công Chính nói.

Quốc lộ 14C xuống cấp.

Hiện nay, Quốc lộ 14C đoạn qua 2 xã biên giới Mô Rai và Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, ổ gà dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh tai nạn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km10+400 - Km61+481, Quốc lộ 14C, trong đó ưu tiên đầu tư sửa chữa các đoạn bị hư hỏng nặng và sẽ hoàn thành trong quý III năm 2026. 

Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và nâng cao đời sống người dân miền núi.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
