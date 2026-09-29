Khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối Đồng Nai với TP.HCM

Cầu Cát Lái kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, TP.HCM, qua sông Đồng Nai đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước (huyện Long Thành cũ), TP. Đồng Nai.

Toàn dự án dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,65km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 14.920 tỷ đồng theo phương thức PPP, triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án (Ảnh: CTV Minh Tuệ)

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ tạo thêm một hướng lưu thông trực tiếp giữa khu vực phía Đông TP.HCM với Đồng Nai, đồng thời kết nối thuận lợi hơn với mạng lưới cao tốc và các đầu mối logistics trong khu vực. Điểm nhấn của công trình là cầu chính được thiết kế theo dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m. Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h.

Còn cầu Long Hưng hình thành một hướng kết nối khác từ khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM sang Đồng Nai và tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Các dự án được thi công góp phần hoàn thiện kết nối giao thông vùng (Ảnh: CTV Minh Tuệ)

Toàn tuyến dự án dài khoảng 9,8km, kết nối khu vực phường Long Phước (TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM với xã An Phước (huyện Long Thành cũ), TP Đồng Nai. Điểm cuối tuyến giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Riêng phần cầu chính và cầu dẫn thuộc dự án thành phần 2 dài khoảng 3,5km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.456 tỷ đồng theo phương thức PPP.

Khi 2 công trình này đi vào khai thác sẽ bổ sung năng lực lưu thông qua sông Đồng Nai, đồng thời chia sẻ áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu như phà Cát Lái, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đáng chú ý, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng không đứng riêng lẻ mà nằm trong mạng lưới hạ tầng đang từng bước hình thành quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.