Dự án đường Nguyễn An Ninh (TP.HCM): Chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện

Ngày 26/5, có mặt tại hiện trường, phóng viên VOV ghi nhận, đoạn đường còn lại này nằm giữa đoạn mở rộng đường Nguyễn An Ninh nối với đường Trịnh Đình Thảo. Hiện chỉ còn khoảng 100 mét ngay dốc Đức Mẹ chưa hoàn thành.

Nhiều phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua lại khiến khói bụi bay vào nhà dân, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống

Ông Phạm Thế Mỹ, người dân sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường Long Hương (TP.Bà Rịa cũ) cho biết, hơn 5 năm qua cuộc sống người dân 2 bên đường bị đảo lộn và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng thì khói bụi bay vào tận nhà, phải đóng cửa suốt. Còn vào mùa mưa thì nước ứ đọng tạo thành những vũng nước lớn nhỏ, gồ ghề…đi lại khó khăn.

"Con đường này nằm gần mấy mỏ đá nên xe ben hàng ngày qua lại nhiều lắm, bà con chịu không nổi đâu. Bà con giờ chỉ mong muốn con đường này sớm hoàn thiện để ổn định cuộc sống, làm ăn. Còn nếu như thế này hoài thì ngửi bụi riết cũng không ổn, bụi nhiều đến nổi bà con phải đóng cửa suốt, vào trong nhà như đi trên thảm", ông Mỹ kiến nghị.

Khói bụi nhiều làm đảo lộn cuộc sống người dân, nhiều hộ phải đóng cửa bỏ đi nơi khác

Anh Nguyễn Văn Thuận, tài xế xe công nghệ cho biết, qua đoạn đướng này lúc mưa hay nắng đều rất khó khăn.

"Gần một năm nay ngày nào tôi cũng đi giao hàng ngang qua đây. Mùa nắng thì khói bụi nhiều nhưng dỡ hơn tháng mưa. Gặp trời mưa dầm thì đọng nước từng vũng, tạo ổ gà nên xe qua đây chỉ chạy chậm, không dám chạy nhanh. Giờ mùa nắng thì đỡ hơn, nhưng xe nhỏ thì không sao, còn xe lớn đi ngang qua là bụi đầy đường, có những vụ va chạm xảy ra tại đây", anh Thuận cho biết thêm.

Vì tránh ổ gà trên đoạn đường nên đã có nhiều vụ va chạm giao thông

Theo ông Đặng Huy Quang, Chủ tịch UBND phường Long Hương, nguyên nhân chính là 6 hộ dân ở khu vực này chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước đó, UBND phường đã mời các hộ dân đến làm việc, vận động họ nhận tiền hỗ trợ và di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng.

Ông cũng cho biết trước sáp nhập, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh đi qua 2 phường Long Hương và Kim Dinh thuộc TP.Bà Rịa cũ, do Ban quản lý dự án khu vực Bà Rịa làm chủ đầu tư.

UBND phường Long Hương cam kết sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5 này, để đơn vị thi công có thể hoàn thiện đoạn đường còn lại và đưa toàn tuyến vào sử dụng sớm nhất, giải quyết khó khăn cho người dân và phương tiện giao thông