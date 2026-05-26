English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự án đường Nguyễn An Ninh (TP.HCM): Chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện

Thứ Ba, 16:39, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dân khu vực đồi Đức Mẹ, phường Long Hương (TP.Bà Rịa cũ), TP.HCM phản ánh, thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh, có một đoạn đường chỉ dài 100 mét mà hơn 5 năm nay chưa thi công xong, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và an toàn giao thông.

 

Ngày 26/5, có mặt tại hiện trường, phóng viên VOV ghi nhận, đoạn đường còn lại này nằm giữa đoạn mở rộng đường Nguyễn An Ninh nối với đường Trịnh Đình Thảo. Hiện chỉ còn khoảng 100 mét ngay dốc Đức Mẹ chưa hoàn thành.

du an duong nguyen an ninh tp.hcm chi con 100m nhung hon 5 nam chua hoan thien hinh anh 1
Nhiều phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua lại khiến khói bụi bay vào nhà dân, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống

Ông Phạm Thế Mỹ, người dân sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường Long Hương (TP.Bà Rịa cũ) cho biết, hơn 5 năm qua cuộc sống người dân 2 bên đường bị đảo lộn và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng thì khói bụi bay vào tận nhà, phải đóng cửa suốt. Còn vào mùa mưa thì nước ứ đọng tạo thành những vũng nước lớn nhỏ, gồ ghề…đi lại khó khăn.

"Con đường này nằm gần mấy mỏ đá nên xe ben hàng ngày qua lại nhiều lắm, bà con chịu không nổi đâu. Bà con giờ chỉ mong muốn con đường này sớm hoàn thiện để ổn định cuộc sống, làm ăn. Còn nếu như thế này hoài thì ngửi bụi riết cũng không ổn, bụi nhiều đến nổi bà con phải đóng cửa suốt, vào trong nhà như đi trên thảm", ông Mỹ kiến nghị. 

du an duong nguyen an ninh tp.hcm chi con 100m nhung hon 5 nam chua hoan thien hinh anh 2
Khói bụi nhiều làm đảo lộn cuộc sống người dân, nhiều hộ phải đóng cửa bỏ đi nơi khác

Anh Nguyễn Văn Thuận, tài xế xe công nghệ cho biết, qua đoạn đướng này lúc mưa hay nắng đều rất khó khăn.

"Gần một năm nay ngày nào tôi cũng đi giao hàng ngang qua đây. Mùa nắng thì khói bụi nhiều nhưng dỡ hơn tháng mưa. Gặp trời mưa dầm thì đọng nước từng vũng, tạo ổ gà nên xe qua đây chỉ chạy chậm, không dám chạy nhanh. Giờ mùa nắng thì đỡ hơn, nhưng xe nhỏ thì không sao, còn xe lớn đi ngang qua là bụi đầy đường, có những vụ va chạm xảy ra tại đây", anh Thuận cho biết thêm.

du an duong nguyen an ninh tp.hcm chi con 100m nhung hon 5 nam chua hoan thien hinh anh 3
Vì tránh ổ gà trên đoạn đường nên đã có nhiều vụ va chạm giao thông

Theo ông Đặng Huy Quang, Chủ tịch UBND phường Long Hương, nguyên nhân chính là 6 hộ dân ở khu vực này chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước đó, UBND phường đã mời các hộ dân đến làm việc, vận động họ nhận tiền hỗ trợ và di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng.

Ông cũng cho biết trước sáp nhập, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh đi qua 2 phường Long Hương và Kim Dinh thuộc TP.Bà Rịa cũ, do Ban quản lý dự án khu vực Bà Rịa làm chủ đầu tư.

UBND phường Long Hương cam kết sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5 này, để đơn vị thi công có thể hoàn thiện đoạn đường còn lại và đưa toàn tuyến vào sử dụng sớm nhất, giải quyết khó khăn cho người dân và phương tiện giao thông

 

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Bà Rịa Long Hương giao thông đường Nguyễn An Ninh Dự án đường Nguyễn An Ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch hè tại TP.HCM sôi động, du khách chuộng trải nghiệm mới
Du lịch hè tại TP.HCM sôi động, du khách chuộng trải nghiệm mới

VOV.VN - Thị trường du lịch hè 2026 tại TP.HCM đang ghi nhận tín hiệu sôi động từ khá sớm, dù chịu nhiều áp lực từ giá vé máy bay tăng. Không chỉ lượng khách tăng mạnh, thị trường còn ghi nhận xu hướng mới khi du khách ưu tiên trải nghiệm chất lượng, cá nhân hóa thay vì chỉ tìm tour giá rẻ.

Du lịch hè tại TP.HCM sôi động, du khách chuộng trải nghiệm mới

Du lịch hè tại TP.HCM sôi động, du khách chuộng trải nghiệm mới

VOV.VN - Thị trường du lịch hè 2026 tại TP.HCM đang ghi nhận tín hiệu sôi động từ khá sớm, dù chịu nhiều áp lực từ giá vé máy bay tăng. Không chỉ lượng khách tăng mạnh, thị trường còn ghi nhận xu hướng mới khi du khách ưu tiên trải nghiệm chất lượng, cá nhân hóa thay vì chỉ tìm tour giá rẻ.

Hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em tại TP.HCM dịp Tết thiếu nhi 1/6
Hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em tại TP.HCM dịp Tết thiếu nhi 1/6

VOV.VN - Dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Sở Y tế thành TP.HCM hợp với Thành đoàn tổ chức chương trình "Ngày hội thiếu nhi 1/6" lần thứ 1 năm 2026, chăm lo cho hơn 1.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, sau khi địa bàn được sáp nhập.

Hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em tại TP.HCM dịp Tết thiếu nhi 1/6

Hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em tại TP.HCM dịp Tết thiếu nhi 1/6

VOV.VN - Dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Sở Y tế thành TP.HCM hợp với Thành đoàn tổ chức chương trình "Ngày hội thiếu nhi 1/6" lần thứ 1 năm 2026, chăm lo cho hơn 1.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, sau khi địa bàn được sáp nhập.

Bộ Chính trị định hướng TP.HCM thành đô thị toàn cầu vào 2075
Bộ Chính trị định hướng TP.HCM thành đô thị toàn cầu vào 2075

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị định hướng TP.HCM thành đô thị toàn cầu vào 2075

Bộ Chính trị định hướng TP.HCM thành đô thị toàn cầu vào 2075

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng tiếp tục sạt lở thêm
Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng tiếp tục sạt lở thêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực đèo Lò Xo, giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng tiếp tục sạt lở thêm

Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng tiếp tục sạt lở thêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực đèo Lò Xo, giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

TP.Huế: Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối thành phố Huế với Quảng Trị
TP.Huế: Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối thành phố Huế với Quảng Trị

VOV.VN - Mưa lớn khiến một đoạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã A Lưới 1, thành phố Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ núi đổ xuống đường làm giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

TP.Huế: Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối thành phố Huế với Quảng Trị

TP.Huế: Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối thành phố Huế với Quảng Trị

VOV.VN - Mưa lớn khiến một đoạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã A Lưới 1, thành phố Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ núi đổ xuống đường làm giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp