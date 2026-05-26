Hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em tại TP.HCM dịp Tết thiếu nhi 1/6

Tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) sáng 26/5, chương trình đã tặng quà cho hơn 900 thiếu nhi. Chương trình sẽ được tổ chức tại khu vực 3 (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) vào ngày 29/5 ở Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội phường Rạch Dừa với 400 phần quà và khu vực 2 ( Bình Dương cũ) vào ngày 1/6 tại Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương, phường Thới Hòa cũng với 400 phần quà.

Các em học sinh nhận quà tết thiếu nhi sớm

Tổng số quà cho thiếu nhi ở cả 3 khu vực trong dịp này là hơn 1.700 phần, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó mỗi thiếu nhi được trao một phần trị giá 600.000 đồng bao gồm tiền mặt và quà của các đơn vị.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Sở Y tế cũng quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em.

Thông qua chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1/6” Sở mong muốn tạo ra không gian đầy tiếng cười và chia sẻ, từ đó tiếp thêm động lực cho các em có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Các em thiếu nhi giao lưu, vui chơi tại chương trình (ảnh: T.C)

Là một trong những em nhỏ nhận được trao quà tết thiếu nhi sớm, Như Thảo, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp cũ) vừa ôm gói quà lớn vừa nói sẽ dùng quà này chia cho các em ở nhà. "Em cảm thấy rất vui, em cảm ơn cô chú đã tặng quà. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan và nghe lời mọi người".