Hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em tại TP.HCM dịp Tết thiếu nhi 1/6

Thứ Ba, 12:25, 26/05/2026
VOV.VN - Dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Sở Y tế thành TP.HCM hợp với Thành đoàn tổ chức chương trình "Ngày hội thiếu nhi 1/6" lần thứ 1 năm 2026, chăm lo cho hơn 1.700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, sau khi địa bàn được sáp nhập.

Tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) sáng 26/5, chương trình đã tặng quà cho hơn 900 thiếu nhi. Chương trình sẽ được tổ chức tại khu vực 3 (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) vào ngày 29/5 ở Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội phường Rạch Dừa với 400 phần quà và khu vực 2 ( Bình Dương cũ) vào ngày 1/6 tại Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương, phường Thới Hòa cũng với 400 phần quà.  

Các em học sinh nhận quà tết thiếu nhi sớm

Tổng số quà cho thiếu nhi ở cả 3 khu vực trong dịp này là hơn 1.700 phần, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó mỗi thiếu nhi được trao một phần trị giá 600.000 đồng bao gồm tiền mặt và quà của các đơn vị. 

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Sở Y tế cũng quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em.

Thông qua chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1/6” Sở mong muốn tạo ra không gian đầy tiếng cười và chia sẻ, từ đó tiếp thêm động lực cho các em có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau.  

Các em thiếu nhi giao lưu, vui chơi tại chương trình (ảnh: T.C)

Là một trong những em nhỏ nhận được trao quà tết thiếu nhi sớm, Như Thảo, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp cũ) vừa ôm gói quà lớn vừa nói sẽ dùng quà này chia cho các em ở nhà. "Em cảm thấy rất vui, em cảm ơn cô chú đã tặng quà. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan và nghe lời mọi người".

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Chuyến tàu di sản đưa thiếu nhi chạm vào lịch sử Đội và văn hóa Kinh Bắc
VOV.VN - Chiều 14/5, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Đống Đa tổ chức chương trình “Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Sân khấu thời trang thiếu nhi mở rộng hành trình xuyên Việt năm 2026
VOV.VN - Tối 26/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố lịch trình và các dự án năm 2026, trong đó giới thiệu định hướng phát triển chuỗi chương trình thời trang - nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên phạm vi toàn quốc, nổi bật là Vietnam Iconic Runway với mô hình trình diễn gắn với nhiều vùng miền và yếu tố văn hóa Việt Nam.

Khởi động Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7 năm 2026
VOV.VN - Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 chính thức khởi động, tiếp tục hành trình tôn vinh các sáng tác “của thiếu nhi” và “vì thiếu nhi”. Năm 2026, giải hướng tới mở rộng vai trò, góp phần xây dựng hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật dành cho thiếu nhi trong kỷ nguyên số.

