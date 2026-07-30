English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự án KĐT Đông Trường Sơn: Lo ngại doanh nghiệp “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Thứ Năm, 16:08, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án KĐT Đông Trường Sơn bị phản ánh lấn, chắn sông Bùi, làm biến dạng dòng chảy, đẩy xóm Vé đối mặt với nguy cơ ngập úng, sạt lở thậm chí đe dọa “xóa sổ” khi mùa mưa bão cận kề. Việc giao chính doanh nghiệp tự thu thập số liệu, đánh giá tác động càng làm dấy lên lo ngại về tính khách quan, minh bạch.

Phú Thọ có “trên nóng dưới lạnh”?

Ngày 2/6 và 4/6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đăng tải 2 bài phản ánh tình trạng Dự án KĐT Đông Trường Sơn lấn, chắn sông Bùi, làm biến dạng dòng chảy, hoạt động san gạt còn vùi lấp đường nội đồng, khiến người dân mất lối đi sản xuất. Đáng lo ngại, khi mùa mưa bão cận kề, lòng sông bị thu hẹp có thể làm gia tăng áp lực dòng chảy, gây ngập úng, sạt lở, thậm chí đe dọa “xóa sổ” xóm Vé. Từ đó đặt ra câu hỏi, nguồn thu tiền thuê đất từ Công ty TNHH Legacy Riverside liệu có tương xứng với những rủi ro môi trường, sinh kế và cả tính mạng của 16 hộ dân xóm Vé?

du an kDt Dong truong son lo ngai doanh nghiep vua da bong vua thoi coi hinh anh 1
Sông Bùi thuộc trường hợp nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

Ngay sau khi các bài báo được đăng tải, phóng viên đã liên hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông. Tiếp nhận thông tin, ông Đông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, lên lịch làm việc với phóng viên, đồng thời cung cấp đầu mối liên hệ cho phóng viên.

Tuy nhiên, trái ngược với sự chỉ đạo nhanh, quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh, thực tế tiếp cận thông tin của phóng viên lại cho thấy độ trễ giữa chỉ đạo và thực thi. Phóng viên đã phải liên hệ hàng chục cuộc gọi, tin nhắn qua nhiều đầu mối từ Văn phòng UBND tỉnh, bộ phận phụ trách báo chí của tỉnh, các phòng ban của tỉnh và sở đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 29/7 sau gần 2 tháng Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam mới nhận được văn bản phản hồi chính thức.

du an kDt Dong truong son lo ngai doanh nghiep vua da bong vua thoi coi hinh anh 2
Ông Hoàng Văn Quân một người dân ở xóm Vé chỉ cho phóng viên mốc giới dự án không dừng lại ở rìa bờ sông mà lấn sâu vào gần hết khu vực lòng sông.

Sự chậm trễ trong cung cấp thông tin không chỉ khiến quá trình xác minh gặp khó khăn, làm gián đoạn dòng chảy thông tin mà còn biểu hiện “trên nóng dưới lạnh” ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giám sát, minh bạch trong xử lý vụ việc. Khi việc cung cấp thông tin bị kéo dài, dư luận có cơ sở để đặt câu hỏi về trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan, cũng như mức độ nghiêm túc trong việc thực hiện chỉ đạo từ cấp trên.

Doanh nghiệp tự đánh giá tác động sông Bùi, có đảm bảo khách quan?

Theo nội dung thông tin cung cấp cho Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam, tại mục 5, "dựa trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Legacy Riverside và đề xuất, báo cáo của Sở Xây dựng, đối với việc thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn ảnh hưởng đến hành lang và ranh giới an toàn thoát lũ của sông Bùi, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Legacy Riverside thực hiện việc thu thập số liệu điều tra vết lũ, lũ lịch sử, các trận lũ cực đoan đã xảy ra trong khu vực (như đợt mưa lũ tháng 10 năm 2017; bão Yagi số 3 năm 2024...); tính toán thủy văn, thủy lực để đánh giá ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng Dự án đến khả năng thoát lũ trên tuyến sông Bùi...".

Phối hợp với UBND xã Lương Sơn và các Sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát ranh giới hiện trạng thực hiện đầu tư xây dựng Dự án, hiện trạng dòng chảy tự nhiên, lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

du an kDt Dong truong son lo ngai doanh nghiep vua da bong vua thoi coi hinh anh 3

Đồng thời, tạm dừng thi công xây dựng đối với các khu vực của Dự án ảnh hưởng đến dòng chảy hiện trạng của sông Bùi. Được phép sử dụng mặt bằng sẵn có để thực hiện các hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị... phục vụ thi công tại các khu vực khác của Dự án nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng dòng chảy của sông Bùi.

Bên cạnh đó, Công ty phải xây dựng phương án thực hiện để bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông Bùi đoạn qua Dự án và phải được thể hiện trong Quyết định phê duyệt kết quả Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định. Chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại trong trường hợp để xảy ra ngập úng, sạt lở đất đối với các khu vực lân cận do ảnh hưởng của việc thực hiện Dự án gây ra.

Ngoài ra, văn bản này cũng khẳng định, sông Bùi thuộc trường hợp nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì tham mưu việc lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai thực hiện theo quy định.

Như vậy, việc UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Legacy Riverside thực hiện thu thập số liệu điều tra vết lũ, lũ lịch sử… để đánh giá ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng Dự án đến khả năng thoát lũ trên sông Bùi liệu có đảm bảo tính khách quan? Điều này khiến dư luận băn khoăn về tính khả thi và độ tin cậy khi chính doanh nghiệp được giao tự thu thập số liệu, đánh giá tác động lại đang bị phản ánh có dấu hiệu lấn, chắn dòng chảy sông Bùi.

du an kDt Dong truong son lo ngai doanh nghiep vua da bong vua thoi coi hinh anh 4
Dù chính quyền đã có chỉ đạo tạm dừng thi công, nhưng ngày 2/6, Chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công.

Khi doanh nghiệp “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, liệu các kết quả tính toán có đảm bảo khách quan, minh bạch? Nếu không có cơ chế giám sát độc lập, quyết liệt từ các cơ quan chức năng, nguy cơ những chỉ đạo “trên nóng” nhưng thực thi “dưới lạnh” hoàn toàn có thể lặp lại, kéo theo hệ lụy lâu dài đối với môi trường, an toàn thoát lũ và đời sống người dân xóm Vé.

xom_ve_song_bui2.jpg

Ai cấp phép Dự án Khu đô thị Đông Trường Sơn ở Phú Thọ lấn, chắn sông Bùi?

VOV.VN - Ngay trước mùa mưa bão, Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Lương Sơn (Phú Thọ) có dấu hiệu lấn, chắn sông Bùi. Điều này dấy lên lo ngại về sự an toàn của người dân xóm Vé, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý và tính minh bạch trong cấp phép Dự án.

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự án Khu đô thị Đông Trường Sơn lấn, chắn sông Bùi: Xóm Vé nguy cơ bị lũ "xóa sổ"
Dự án Khu đô thị Đông Trường Sơn lấn, chắn sông Bùi: Xóm Vé nguy cơ bị lũ "xóa sổ"

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân khu vực xóm Vé ven sông Bùi liên tục phản ánh tình trạng Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nghiêm trọng.

Dự án Khu đô thị Đông Trường Sơn lấn, chắn sông Bùi: Xóm Vé nguy cơ bị lũ "xóa sổ"

Dự án Khu đô thị Đông Trường Sơn lấn, chắn sông Bùi: Xóm Vé nguy cơ bị lũ "xóa sổ"

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân khu vực xóm Vé ven sông Bùi liên tục phản ánh tình trạng Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nghiêm trọng.

Nhân dân ven sông Bùi (Hà Nội) căng mình chống chọi lũ chồng lũ
Nhân dân ven sông Bùi (Hà Nội) căng mình chống chọi lũ chồng lũ

VOV.VN - Do nước lũ trên sông Bùi xuống chậm, khiến một số khu dân cư các xã thuộc lưu vực sông Bùi  như: Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn đến thời điểm này vẫn tiếp tục ngập lụt ở khu vực trũng thấp ven sông. 

Nhân dân ven sông Bùi (Hà Nội) căng mình chống chọi lũ chồng lũ

Nhân dân ven sông Bùi (Hà Nội) căng mình chống chọi lũ chồng lũ

VOV.VN - Do nước lũ trên sông Bùi xuống chậm, khiến một số khu dân cư các xã thuộc lưu vực sông Bùi  như: Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn đến thời điểm này vẫn tiếp tục ngập lụt ở khu vực trũng thấp ven sông. 

Hà Nội chủ động ứng phó khả năng nước sông Bùi, sông Tích lên trở lại
Hà Nội chủ động ứng phó khả năng nước sông Bùi, sông Tích lên trở lại

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh nên đêm qua và sớm nay (22/9), thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to nên lũ trên sông Tích, sông Bùi lên trở lại.

Hà Nội chủ động ứng phó khả năng nước sông Bùi, sông Tích lên trở lại

Hà Nội chủ động ứng phó khả năng nước sông Bùi, sông Tích lên trở lại

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh nên đêm qua và sớm nay (22/9), thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to nên lũ trên sông Tích, sông Bùi lên trở lại.

Nước lũ trên sông Bùi, sông Cầu lên mức báo động 3
Nước lũ trên sông Bùi, sông Cầu lên mức báo động 3

VOV.VN - Mực nước lũ trên sông Cầu chảy qua huyện Sóc Sơn và sông Bùi qua huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội) lên mức báo động 3.

Nước lũ trên sông Bùi, sông Cầu lên mức báo động 3

Nước lũ trên sông Bùi, sông Cầu lên mức báo động 3

VOV.VN - Mực nước lũ trên sông Cầu chảy qua huyện Sóc Sơn và sông Bùi qua huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội) lên mức báo động 3.

Bão số 1 áp sát vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa trên 350 mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng
Bão số 1 áp sát vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa trên 350 mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 1 năm 2026 và mưa lũ sau bão.

Bão số 1 áp sát vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa trên 350 mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng

Bão số 1 áp sát vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa trên 350 mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 1 năm 2026 và mưa lũ sau bão.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp