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Bão số 1 áp sát vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa trên 350 mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng

Thứ Sáu, 10:24, 03/07/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 1 năm 2026 và mưa lũ sau bão.

Theo công điện, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Hồi 4 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ.

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Hình ảnh khu vực bão số 1 đang hoạt động (Nguồn: Windy)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100-200 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250 mm, có nơi trên 350 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm chắc diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn, không đi vào vùng nguy hiểm. Đồng thời, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn đối với các khu du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản, công trình trên biển, trên đảo và khu vực ven biển; căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định cấm biển khi cần thiết.

Trên đất liền, các địa phương vùng đồng bằng được yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi các khu vực nhà ở không bảo đảm an toàn, vùng trũng thấp, cửa sông, ven biển có nguy cơ ngập sâu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo vệ hệ thống đê điều; chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp; cắt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, biển quảng cáo, công trình công cộng, bảo đảm an toàn hệ thống điện, viễn thông và khẩn trương thu hoạch nông sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đối với khu vực miền núi, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác tại các điểm ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn; kiểm tra, bảo đảm an toàn các hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ và xung yếu.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường cập nhật diễn biến bão, mưa lũ để chính quyền các cấp, ngư dân và người dân chủ động phòng tránh.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với địa phương triển khai các phương án ứng phó, đồng thời duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.

Văn Ngân/VOV.VN
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