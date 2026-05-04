Sơn La đón hơn 312.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ

Thứ Hai, 11:11, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sơn La tiếp tục khẳng định là một trong những điểm đến hấp dẫn, khi 2 kỳ nghỉ lễ sát nhau vừa qua, toàn tỉnh đã đón hơn 312.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, thời tiết ở Sơn La mát mẻ, trời nắng đẹp, lại trùng với thời điểm mùa mận hậu chín nên địa phương này đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ được nhiều người chọn đến tham quan du lịch và trải nghiệm.

son la don hon 312.000 luot du khach trong dip nghi le hinh anh 1
Du khách trải nghiệm văn hoá bản địa tại một điểm du lịch ở Vân Hồ, Sơn La.

Theo thống kê, trong cả 2 kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh đã đón trên 312.300 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, khách nội địa chiếm phần lớn với hơn 311.000 lượt, còn lại là khách quốc tế. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng khách du lịch tăng 41%. Nhiều khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn, như Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Pha Đin, các bản du lịch cộng đồng… Riêng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, mỗi ngày đã đón khoảng 1.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.

son la don hon 312.000 luot du khach trong dip nghi le hinh anh 2
Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu là một trong những điểm đến hấp dẫn. 

Nhằm đảm bảo công tác đón và phục vụ du khách trong các kỳ nghỉ lễ, trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, cùng chính quyền các địa phương đã yêu cầu hơn 600 cơ sở lưu trú du lịch ở tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách, bảo đảm các quy định an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...; tăng cường quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch và các sản phẩm dịch vụ hấp dẫn với du khách.

son la don hon 312.000 luot du khach trong dip nghi le hinh anh 3
Du khách giao lưu tại không gian văn hoá - ẩm thực ở homstay Hoa Mộc Miên, Mộc Châu.

Cùng với đó, các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, như việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; ứng xử văn hóa, văn minh trong các hoạt động du lịch cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm để tạo dấu ấn và khẳng định Sơn La là điểm đến khác biệt, an toàn và hấp dẫn.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Du lịch Hà Nội sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khánh Hòa thu hơn 2.600 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 kéo dài đã giúp du lịch Khánh Hòa đón lượng khách lớn, doanh thu tăng mạnh. Tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tạo tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.

Du lịch bùng nổ với 12 triệu lượt khách trong "kỳ nghỉ kép" Giỗ Tổ và 30/4

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 - 27/4) và 30/4 - 1/5 (từ 30/4 - 3/5), ngành du lịch cả nước ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025; Ninh Bình dẫn đầu cả nước với lượng khách tăng ấn tượng.

