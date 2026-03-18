Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng

Thứ Tư, 22:50, 18/03/2026
VOV.VN - Nhà Trắng thông báo tạm miễn trừ Đạo luật Jones trong 60 ngày, cho phép tàu nước ngoài vận chuyển dầu và khí đốt giữa các cảng Mỹ, nhằm giảm áp lực giá năng lượng trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Nhà Trắng đã tạm thời dỡ bỏ một số hạn chế quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và các mặt hàng năng lượng khác trong nội địa Mỹ, trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng do tác động từ xung đột với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận chính quyền Mỹ đã quyết định miễn trừ tạm thời Đạo luật Jones trong vòng 60 ngày. Động thái này cho phép các tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển dầu, khí đốt và các mặt hàng khác giữa các cảng của Mỹ.

nha trang tam do han che van chuyen dau de ha nhiet gia nang luong hinh anh 1
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 10/3/2026. Ảnh: Reuters

Theo bà Karoline Leavitt, quyết định này sẽ giúp các nguồn lực thiết yếu như dầu mỏ, khí tự nhiên, phân bón và than đá được lưu thông thuận lợi hơn tới các cảng trên toàn nước Mỹ trong vòng 60 ngày.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung, vốn đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh và làm giá xăng trong nước leo thang. Đồng thời, Mỹ cũng đang nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Đạo luật Jones trước đây yêu cầu hàng hóa vận chuyển giữa các cảng của Mỹ phải được chuyên chở bằng tàu treo cờ Mỹ. Các chuyên gia năng lượng nhận định việc tạm thời nới lỏng quy định này có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Mỹ khó có thể hoàn toàn bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông nếu không khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển Hormuz.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Iran dọa tấn công các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh
VOV.VN - Iran hôm nay cảnh báo sẽ tập kích các cơ sở năng lượng tại các nước Vùng Vịnh, nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel tấn công mỏ khí gas nhất của Iran.

Qatar lên án Israel tập kích mỏ khí lớn nhất của Iran
VOV.VN - Chiều nay (18/3), giới chức Qatar đã ra tuyên bố chính thức cực lực lên án việc Israel tập kích mỏ khí lớn nhất tại Iran, coi đó là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm.

Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran, UAE bắn hạ thêm 13 tên lửa đạn đạo
VOV.VN - Hôm nay, ngày thứ 19 của cuộc chiến Trung Đông, Israel tiếp tục tập kích quy mô lớn vào Iran, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó có mỏ khí đốt lớn nhất của quốc gia Hồi giáo. Trong khi đó, UAE thông báo bắn hạ thêm nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái xuất phát từ Iran.

