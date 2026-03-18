Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng

Nhà Trắng đã tạm thời dỡ bỏ một số hạn chế quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và các mặt hàng năng lượng khác trong nội địa Mỹ, trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng do tác động từ xung đột với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận chính quyền Mỹ đã quyết định miễn trừ tạm thời Đạo luật Jones trong vòng 60 ngày. Động thái này cho phép các tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển dầu, khí đốt và các mặt hàng khác giữa các cảng của Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 10/3/2026. Ảnh: Reuters

Theo bà Karoline Leavitt, quyết định này sẽ giúp các nguồn lực thiết yếu như dầu mỏ, khí tự nhiên, phân bón và than đá được lưu thông thuận lợi hơn tới các cảng trên toàn nước Mỹ trong vòng 60 ngày.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung, vốn đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh và làm giá xăng trong nước leo thang. Đồng thời, Mỹ cũng đang nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Đạo luật Jones trước đây yêu cầu hàng hóa vận chuyển giữa các cảng của Mỹ phải được chuyên chở bằng tàu treo cờ Mỹ. Các chuyên gia năng lượng nhận định việc tạm thời nới lỏng quy định này có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Mỹ khó có thể hoàn toàn bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông nếu không khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển Hormuz.