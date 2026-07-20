Kinh tế Việt Nam trước mục tiêu tăng trưởng cao: Thách thức và triển vọng

Du lịch Đắk Lắk vượt kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở VH-TT&DL Đắk Lắk sáng 8/7.