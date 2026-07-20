Kinh tế Việt Nam trước mục tiêu tăng trưởng cao: Thách thức và triển vọng

VOV.VN - Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
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VOV.VN - Mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 2 con số, ước đạt 10,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 11,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng.
VOV.VN - Mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 2 con số, ước đạt 10,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 11,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng.
VOV.VN - Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
VOV.VN - Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
VOV.VN - Sáng nay (9/7), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2026).
VOV.VN - Sáng nay (9/7), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2026).
VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở VH-TT&DL Đắk Lắk sáng 8/7.
VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở VH-TT&DL Đắk Lắk sáng 8/7.
VOV.VN - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lai Châu ước đạt 9,91%, đứng đầu khu vực Tây Bắc, đứng thứ ba khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 10 cả nước.
VOV.VN - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lai Châu ước đạt 9,91%, đứng đầu khu vực Tây Bắc, đứng thứ ba khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 10 cả nước.