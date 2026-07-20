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Kinh tế Việt Nam trước mục tiêu tăng trưởng cao: Thách thức và triển vọng

Thứ Hai, 09:22, 20/07/2026
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VOV.VN - Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với GDP tăng 8,18%, thương mại, đầu tư và sản xuất khởi sắc. Tuy nhiên, những biến động của kinh tế thế giới và thách thức nội tại đòi hỏi các giải pháp hiệu quả để duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm.

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GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%, cao nhất trong 15 năm

VOV.VN - Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cẩm Tú - Lê Thanh/VOV.VN
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