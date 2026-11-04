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Giá đá xây dựng tại Đắk Lắk tăng cao, nguồn cung khan hiếm

Thứ Tư, 20:11, 04/11/2026
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VOV.VN - Tại Đắk Lắk, hiện giá đá xây dựng tăng cao, nguồn cung khan hiếm đang gây áp lực lớn lên các nhà thầu, ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông và giải ngân vốn đầu tư công.

 

Nguyên nhân giá đá xây dựng ở Đắk Lắk tăng cao được xác định do nhiều dự án đồng loạt tăng tốc về đích cuối năm, trong khi trữ lượng được cấp phép tại các mỏ đã cạn, việc khai thác sâu hơn và mở rộng mỏ vẫn chưa được chấp thuận. 

Khảo sát tại các mỏ đá ở khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk cho thấy, giá đá 1x2 đã bao gồm VAT hiện ở mức 550.000-570.000 đồng/m³; đá 4x6 từ 400.000-450.000 đồng/m³; đá hộc từ 410.000-430.000 đồng/m³. So với giữa năm, giá đá xây dựng đã tăng khoảng 18-20%.

Ông Hồ Như Viên, đại diện một doanh nghiệp xây dựng ở phường Tân Lập, cho biết để thi công 2 dự án giao thông lớn có vốn ngân sách, doanh nghiệp cần hơn 16.000m3 đá các loại trong 2 tháng tới. Tuy nhiên, dù đã đặt hàng tại tất cả các mỏ đá ở khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, phần lớn đều thông báo hết trữ lượng khai thác, không còn hàng; một số ít còn nguồn cung nhưng giá bán cao và phải chờ.

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Giá đá 1x2 tại các mỏ đá ở Đắk Lắk hiện dao động từ 550.000-570.000 đồng/m³, đã bao gồm VAT.

"Tất cả các mỏ đá giờ đều hết hàng, hết trữ lượng. Từ nay đến cuối năm, nhu cầu của doanh nghiệp cần khoảng 17.000-18.000m³ đá các loại để hoàn thiện các công trình từ giờ tới cuối năm. Nếu không có đá, tiến độ thi công sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, dù khó khăn, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thi công", ông Viên cho hay. 

Theo các doanh nghiệp khai thác, nhu cầu đá xây dựng tăng mạnh do nhiều dự án giao thông lớn đồng loạt triển khai, trong khi nguồn cung ngày càng hạn chế. Trữ lượng và công suất được cấp phép khai thác hằng năm không còn đáp ứng nhu cầu thực tế; nhiều mỏ sau thời gian dài khai thác đã dần cạn kiệt, nhưng chưa được chấp thuận mở rộng diện tích hoặc khai thác sâu hơn.

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Thời điểm này, các dự án giao thông lớn đang chạy đua với tiến độ thi công.

Ông Vũ Văn Luyến, chủ doanh nghiệp đang khai thác 3 mỏ đá tại các xã Ea Kly và Hòa Phú, nêu thực tế.

"Hiện tại mới là tháng 11 nhưng các mỏ đã khai thác hết trữ lượng được cấp phép của năm 2026. Hai tháng cuối năm, tình trạng thiếu hụt sẽ còn nghiêm trọng hơn. Các mỏ mới chưa được cấp phép khai thác thương mại, việc đấu giá quyền khai thác mỏ cũng chưa thực hiện được. Trong khi đó, các mỏ hiện hữu đang trong giai đoạn tận thu, không còn sản lượng khai thác chính, chủ yếu thu hồi vật liệu còn lại tại những khu vực đã khai thác trước đây để bán", ông Luyến nói. 

Còn ông Khưu Châu Thành, chủ một mỏ đá tại xã Ea M’Droh, cho rằng nguồn đá tại các mỏ hiện hữu vẫn còn, nhưng chưa thể khai thác hết do vướng quy định về độ sâu và mở rộng diện tích mỏ. Ông Thành kiến nghị UBND tỉnh sớm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy công suất khai thác, bổ sung nguồn vật liệu cho thị trường.

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Nguồn cung đá không bảo đảm, một số dự án giao thông ở Đắk Lắk nguy cơ chậm tiến độ.

"Chúng tôi mong muốn UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương cho phép khai thác tăng độ sâu, và mở rộng mỏ, tại những vị trí đất trước đây doanh nghiệp đã bồi thường tiền đất cho người dân. Đá của Đắk Lắk rất tốt, không thể thiếu được, chủ yếu là cơ chế đặc thù chưa mở thôi", ông Thành nói. 

Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trong số 9 Ban Quản lý dự án trên địa bàn, có 7 đơn vị báo cáo chi tiết nhu cầu vật liệu xây dựng các tháng còn lại của năm 2026, trong đó đá cấp phối và đá dăm chiếm gần 214.500 m³. Trong bối cảnh trữ lượng và công suất khai thác tại các mỏ trong năm 2026 không còn nhiều, ảnh hưởng đến nguồn cung, trước nhu cầu vật liệu đá cung cấp từ đây đến cuối năm 2026, Sở Tài chính đề nghị Sở Xây dựng và Sở Công thương rà soát công suất, trữ lượng còn lại của các mỏ đá cung cấp cho các dự án đầu tư công, hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu. Mục tiêu là bảo đảm nguồn vật liệu cho các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. 

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Giá vật liệu xây dựng tăng cao, chủ thầu và người xây dựng ở Đắk Lắk gặp khó

VOV.VN - Khoảng một năm qua, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch không nung, đất đắp, bê tông tươi tại khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng giá và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Tình trạng này làm tăng chi phí xây dựng nhà ở và gây áp lực lớn cho các nhà thầu thi công công trình có vốn đầu tư công.

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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