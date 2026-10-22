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Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông

Thứ Năm, 05:26, 22/10/2026
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VOV.VN - Giá dầu ngày 21/10 đã tăng hơn 1 USD, do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,61 USD, tương đương 1,5%, lên 110,40 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,45 USD, tương đương 1,5%, lên 99,27 USD/thùng.

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Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông. Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu tăng trong bối cảnh Iran hôm 20/10 tiếp tục khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán nào với Mỹ, cho đến khi các yêu cầu của nước này được đáp ứng.

Rủi ro an ninh hàng hải cũng đang leo thang. Công ty Kpler hôm 19/10 cho biết, ít nhất 18 vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz và vịnh Oman đã được ghi nhận trong hai tuần qua.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, cũng gây lo ngại về việc suy giảm nguồn cung, khi Saudi Arabia là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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