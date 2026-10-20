Iran tuyên bố 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz

Thông báo trên trang Tin tức Sepah của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 tàu dầu đã va phải thủy lôi khi đi vào tuyến phi pháp, không an toàn và không phải do Iran chỉ định ở phía Nam eo Hormuz. IRGC khẳng định thủy lôi mà 2 tàu va phải, là do lực lượng này thả xuống. 2 con tàu cùng bị phát nổ và bốc cháy.

Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác về vụ việc, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác thực thông tin.

Bản đồ eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Thời gian qua, Iran nhiều lần thông báo tàu hàng và tàu dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Các phương tiện bị cáo buộc đi vào tuyến không do Tehran chỉ định và bị coi là bất hợp pháp. Trong khi đó, các phân tích hàng hải quốc tế cho biết hoạt động tấn công tàu hàng tại eo Hormuz đang diễn ra nghiêm trọng chưa từng có. Từ đầu tháng 10 đến nay, hơn 20 cuộc tập kích nhắm vào tàu thương mại ở vùng biển này đã được ghi nhận, nhiều nhất kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026 và eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa.

Liên quan tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari hôm nay cho biết, cả hai bên vẫn đang trao đổi thông điệp qua lại với nhau. Hoạt động có sự tham gia và hỗ trợ của một số đối tác trong khu vực. Tuy nhiên, kế hoạch nối lại các cuộc hòa đàm, không được đề cập.

Mỹ và Iran đã dừng đàm phán chính thức từ giữa tháng 6, sau vòng đối thoại tại Thụy Sỹ do Qatar và Pakistan hỗ trợ. Ngày 22/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có cuộc thảo luận gián tiếp không chính thức ở New York, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 tiếng, với sự hỗ trợ của Qatar, nhưng không tạo được bất kỳ đột phá hay tiến triển đáng kể nào. Trong bối cảnh đó, Mỹ liên tục gia tăng sức ép ngoại giao, kinh tế và quân sự lên Iran, khiến cục diện đối đầu giữa hai bên vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, xung đột có thể bùng phát bất kỳ thời điểm nào.