Giá gạo trong nước và xuất khẩu đang trên đà phục hồi

Mặc dù giá thu mua lúa tươi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuy thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 800-1.300 đồng/kg, nhưng nếu so với giai đoạn giữa vụ Đông Xuân 2025-2026, giá hiện nay đã cải thiện hơn so với giai đoạn thu hoạch rộ giữa vụ Đông Xuân.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu cũng đang có xu hướng tăng lên. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 407 USD/tấn. Lượng gạo xuất khẩu qua 4 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tiến độ giao hàng được duy trì với khối lượng lớn. Trong tháng 4, đã có hơn 1,1 triệu tấn gạo được xuất khẩu, xấp xỉ mức xuất khẩu của cùng kỳ năm ngoái…

Xuất khẩu rau quả hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay, ngành đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng rau quả và bảo đảm an toàn sản phẩm khi xuất khẩu.

Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, qua 4 tháng của năm nay, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng với con số ấn tượng khi đạt gần 2,06 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50% thị phần với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, các thị trường trọng điểm khác như: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt ở mức từ 15%-20%. Trong đó, đáng chú ý là nhu cầu nhập khẩu rau quả Việt Nam đang tăng ở nhiều thị trường lớn ở Liên minh Châu Âu, cho thấy, ngành rau quả Việt Nam đang ngày càng đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh và bền vững của thị trường này.