Giá gạo trong nước và xuất khẩu đang trên đà phục hồi

Chủ Nhật, 20:08, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá lúa gạo trong nước đang trên đà phục hồi, cùng với sự tham gia thị trường của gạo phát thải thấp, đang đưa hạt gạo Việt Nam thâm nhập vào các thị trường cao cấp.

Mặc dù giá thu mua lúa tươi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuy thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 800-1.300 đồng/kg, nhưng nếu so với giai đoạn giữa vụ Đông Xuân 2025-2026, giá hiện nay đã cải thiện hơn so với giai đoạn thu hoạch rộ giữa vụ Đông Xuân.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu cũng đang có xu hướng tăng lên. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 407 USD/tấn. Lượng gạo xuất khẩu qua 4 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tiến độ giao hàng được duy trì với khối lượng lớn. Trong tháng 4, đã có hơn 1,1 triệu tấn gạo được xuất khẩu, xấp xỉ mức xuất khẩu của cùng kỳ năm ngoái…

Xuất khẩu rau quả hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay, ngành đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng rau quả và bảo đảm an toàn sản phẩm khi xuất khẩu.

Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, qua 4 tháng của năm nay, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng với con số ấn tượng khi đạt gần 2,06 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50% thị phần với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, các thị trường trọng điểm khác như: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt ở mức từ 15%-20%. Trong đó, đáng chú ý là nhu cầu nhập khẩu rau quả Việt Nam đang tăng ở nhiều thị trường lớn ở Liên minh Châu Âu, cho thấy, ngành rau quả Việt Nam đang ngày càng đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh và bền vững của thị trường này.

Minh Long/VOV1
Tag: thị trường gạo giá gạo trong nước xuất khẩu gạo giá gạo xuất khẩu
Kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân
VOV.VN - Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận tín hiệu tích cực từ cải cách và dòng vốn. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần lúc này không chỉ là vốn, mà còn là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư đủ khả năng dự báo cho chiến lược dài hạn.

Giá gạo xuất khẩu năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi

VOV.VN - Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, giá thu mua lúa cho nông dân giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Nông dân chọn giống lúa triển vọng, nâng giá trị hạt gạo ĐBSCL

VOV.VN - Giữ vai trò “vựa lúa” lớn nhất cả nước, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào xuất khẩu gạo của Việt Nam. Việc duy trì vị thế và thương hiệu gạo Việt Nam tại 150 thị trường cho thấy chất lượng được xem là yếu tố quyết định đến vị thế.

Triệt phá đường dây sản xuất gạo giả nhãn hiệu số lượng lớn tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Hùng, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh khi đối tượng này đang thực hiện hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May.

