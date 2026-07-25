Gia Lai khởi công dự án ổn định dân cư cho 207 hộ dân xã Ia Tul



Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gần 22ha, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện, chiếu sáng năng lượng mặt trời và cấp nước sinh hoạt từ 3 giếng khoan.

Dự án có quy mô 22ha.

Khu tái định cư cũng được xây dựng trường mầm non 4 phòng học và nhà văn hóa theo kiến trúc nhà sàn truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai cho biết, dự án nhằm di dời khẩn cấp 207 hộ dân ở Bôn Jứ, khu vực nhiều năm qua thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở, ngập lụt, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân mỗi khi mưa lũ xảy ra.

“Để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình, UBND xã sẽ phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, các sở ngành, các đơn vị thi công và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh. Chúng tôi quyết tâm cùng các đơn vị hoàn thành dự án đúng tiến độ, phấn đấu chiến dịch 100 ngày đêm tính từ ngày hôm nay. Đến ngày 2/11, sẽ phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà cho dân, đảm bảo chất lượng”, ông Đức khẳng định.

Dự án nhằm di dời khẩn cấp 207 hộ dân ở Bôn Jứ, khu vực nhiều năm qua thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở, ngập lụt.