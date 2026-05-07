Thông xe tạm tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (đoạn qua Đồng Nai) vào ngày 18/5

Theo ghi nhận của phóng viên VOV thường trú tại TP.CHM, tại công trường, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu cơ bản đã thảm nhựa xong. Nhà thầu đang thực hiện dựng vách chống ồn, gắn dải phân cách… Tuy nhiên, ở một số vị trí việc thi công vẫn chưa đạt yêu cầu như chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, đường điện cao thế mắc ngang đoạn cao tốc, chưa đảm bảo an toàn vẫn chưa được Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai tổ chức di dời. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu khẩn trương thực hiện nhanh hạng mục này.

Chủ tịch TP. Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu, đơn vị kiên quan khẩn trương di dời đường diện cao thế mắc ngang cao tốc

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá việc tổ chức thi công còn ì ạch, chậm trễ. Ông Nguyễn Văn Út yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công để khai thác tạm từ ngày 18/5. Đồng thời hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa vào khai thác đồng bộ với dự án thành phần 2, 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nếu dự án thành phần 1 hoàn thành, người dân di chuyển từ Biên Hòa ra Quốc lộ 51 qua cổng 11 rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chủ tịch TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út (áo xanh nhạt, đứng thứ 3 từ trái qua) kiểm tra cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16km để nhập làn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc đi về hướng Vũng Tàu, TP.HCM.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) có 4 - 6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỉ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 khởi công từ tháng 6/2023, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM và Đồng Nai. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng, tạo động lực thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giảm tải cho quốc lộ 51.

Trước đó, chiều 29/4, các cơ quan chức năng đã cho khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn hơn 37km thuộc các dự án thành phần 2, 3 qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM. Xe dưới 9 chỗ mới được vào cao tốc và giới hạn tốc độ không quá 80km/h.