Gia Lai quy hoạch hai cực tăng trưởng Quy Nhơn - Pleiku đến năm 2050

Theo quy hoạch, đô thị Quy Nhơn có diện tích khoảng 1.191 km², gồm 19 đơn vị hành chính, dân số hiện trạng khoảng 884.000 người. Quy Nhơn được định hướng trở thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo mang tầm khu vực và quốc tế; phát triển dựa trên kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ chất lượng cao.

Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, gắn với hệ thống giao thông huyết mạch như cảng biển, Cảng hàng không Phù Cát, cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong khi đó, đô thị Pleiku có diện tích khoảng 1.263 km², gồm 13 đơn vị hành chính, dân số khoảng 559.000 người. Pleiku được xác định là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, cực tăng trưởng phía Tây, giữ vai trò kết nối Tây Nguyên với khu vực ven biển và các cửa khẩu quốc tế.

Quy Nhơn hướng tới trở thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) mang tầm khu vực và quốc tế

Pleiku sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa hành lang, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái, văn hóa.

Cả hai đô thị được định hướng đạt các tiêu chí tiệm cận đô thị loại II vào năm 2050, với diện tích đất xây dựng khoảng 36.000 - 39.000 ha.

Tổng kinh phí lập quy hoạch Quy Nhơn hơn 19,3 tỷ đồng, Pleiku hơn 17,8 tỷ đồng, trong đó có kinh phí thuê tư vấn nước ngoài phối hợp lập ý tưởng quy hoạch.