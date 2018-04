Giá vàng tuần tới vẫn được dự báo tăng

Kết quả dự báo giá vàng hằng tuần, do Kitco News thực hiện, cho thấy tuần sau (từ 30/4 đến 5/5/2018), đa số ý kiến trả lời khảo sát trực tuyến (tại Main Street) và khảo sát các chuyên gia (tại Wall Street) đều kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

Kết quả dự báo giá vàng tuần từ 30/4-1/5/2018 do Kitco News thực hiện

Trong đó, 52% ý kiến trả lời khảo sát tại Wall Street kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 22% thì dự báo giá sẽ giảm và 26% quan điểm trung lập. Còn tại Main Street, cũng có tới gần 58% ý kiến trả lời kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần sau, 33% dự báo giá giảm và gần 10% trung lập.

Trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới đã chốt phiên cuối tuần tại thị trường Mỹ ở mức 1.323 USD/oz, giảm 1,1% so với giá đầu tuần.

Phía những người kỳ vọng giá vàng sẽ tăng cao trong tuần tới cho rằng, vẫn còn quá sớm để khẳng định sự chắc chắn về hòa bình ở Liên Triều. Cho nên, họ vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ bứt phá trong tuần tới. Trong số đó, Charlie Nedoss, chiến lược gia thị trường cao cấp của Tập đoàn LaSalle Futures, cho rằng giá vàng sẽ tăng trở lại khi đường biểu đồ giá vàng trung bình 200 ngày qua vẫn được giữ vững, và ngưỡng giá hiện đang ở mức thấp nhất trong phạm vi đó.

Afshin Nabavi, người đứng đầu giao dịch tại nhà giao dịch MKS (Thụy Sĩ) SA, cũng dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới nhưng cũng chỉ trong phạm vi giá trung bình của 200 ngày vừa qua. Theo Afshin Nabavi, tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục căng thẳng, và ông chưa tin chắc vào tín hiệu hòa bình liên quan đến liên Triều và còn thêm lo lắng về tình hình phức tạp tại Trung Đông. Đây là những lý do quan trọng để củng cố niềm tin giá vàng sẽ tăng tuần sau.

Nhưng phía các ý kiến dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần sau thì lý giải nguyên nhân là phản ứng từ các dấu hiệu hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhất là trong bối cảnh biểu đồ kỹ thuật gần đây cho thấy đồng USD đang mạnh lên.

Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, dự báo giá vàng sẽ giảm. Ông cho rằng, giá sẽ giảm vì một số nhà đầu tư gần đây đang bán ra và thanh khoản trên thị trường mạnh lên. Ông cho rằng giá vàng tuần sau có thể xuống mức thấp gần 1.309 USD/oz đã xác lập vào tháng trước. Kevin Grady tin tưởng xu hướng này sẽ xảy ra vì tín hiệu tích cực từ bán đảo Triều Tiên và đồng USD đang mạnh lên.

Adrian Day, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management, cũng cho rằng giá vàng sẽ suy yếu trong ngắn hạn. Bởi vì đồng USD đi lên đang gia tăng áp lực đến giá vàng. Tuy vậy, Adrian Day cũng cho rằng, sự tăng lên của USD chỉ là tạm thời trong ngắn hạn, thậm chí chủ yếu nó đang được định giá quá cao, đặc biệt là so với các đồng tiền ở châu Á, còn nhiều yếu tố khác đang có lợi cho giá vàng.

Ken Morrison, biên tập viên của tờ Morrison on the Markets, cho rằng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng trong ngắn hạn và sức mạnh của đồng đô la Mỹ có thể đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ có thể chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.310 USD/oz. Nhưng mốc giá này có thể không trụ vững và rơi xuống 1.280 USD/oz do tác động của những bất ổn trên toàn cầu (như vấn đề thuế quan thương mại và vấn đề giữa Mỹ và Iran…). Và trong tuần tới, dự báo đỉnh giá có thể chỉ đạt tới 1.300 USD/oz.

Ralph Preston, Giám đốc của Heritage West Financial, cũng đồng quan điểm dự báo giá vàng có thể giảm trong tuần tới nhưng vẫn ở ngưỡng trên 1.300 USD/oz.

Colin Cieszynski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, là một trong những người trả lời trung lập. Ông cho rằng, dù giá vàng có thể sẽ giảm do tác động của đồng USD tăng và giảm bớt rủi ro chính trị ở bán đảo Triều Tiên. Nhưng mặt khác, giá vàng cũng có thể sẽ tiếp tục leo thang nhờ lực hỗ trợ đến từ lạm phát gia tăng (giá năng lượng tăng và nhu cầu đối với hàng hóa gia tăng) và rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông./.

Giá vàng hồi phục vẫn sụt giảm gần 100.000 đồng/lượng trong tuần VOV.VN - Trong phiên cuối tuần giá vàng SJC đã tăng 50.000 đồng lượng so với chốt phiên trước đó nhưng vẫn thấp hơn gần 100.000 đồng/lượng so với tuần trước. Giá vàng SJC tăng trước kỳ nghỉ lễ VOV.VN - Giá vàng SJC tăng 30.000 đồng/lượng so với phiên liền trước đó trong khi giá vàng thế giới cùng tăng trở lại mức 1.322 USD/oz. Giá vàng trong nước và thế giới đều lao dốc VOV.VN - Hôm nay (27/4), giá vàng trong nước giảm mạnh, trong khi trên thị trường thế giới, giá vàng cũng bắt đáy 5 tuần.