Giá vàng vừa lập đỉnh mới, thời điểm này có nên đầu tư vào vàng?

Giá vàng trồi - sụt liên tục

Thị trường vàng trong nước ghi nhận phiên tăng giá mạnh khi vàng SJC đã chạm mức giá cao nhất lịch sử 73,1 - 74,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) trong phiên giao dịch ngày 29/11. Mức giá này đã xô đổ kỷ lục 74 triệu đồng/lượng được thiết lập vào hồi tháng 3 năm ngoái.

Tuy nhiên, thiết lập kỷ lục mới chưa được bao lâu, đến phiên chiều cùng ngày, giá vàng SJC đã lao dốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng, xuống còn 73,6 triệu đồng/lượng.

Còn tại thời điểm hiện tại (chiều 30/11/2023), giá vàng trong nước đứng giá tại mốc 73,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá mua vào thấp hơn khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện được niêm yết ở mức 2.043,6 USD/oz, tương đương 60,15 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế, phí).

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 11/2023 tăng 2,77% so với tháng trước; tăng 8,8% so với tháng 12/2022; tăng 9,29% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 3,38%.

Trước diễn biến “nhảy múa” của giá vàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng đang được đẩy lên cao. Trong đó, có những yếu tố từ bên ngoài và bên trong nền kinh tế.

TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Việc Mỹ kiểm soát lạm phát và FED đang tăng lãi suất là một trong những nguyên nhân mạnh nhất đánh vào thị trường vàng ở thế giới và Việt Nam. Khi Mỹ đưa ra dấu hiệu về việc có thể sẽ dừng tăng lãi suất bởi vì hiện tại Mỹ đang kiểm soát lạm phát tốt ở mức 3,2% vào tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng trước cũng là 3,2%.

Với mức lạm phát dù chưa đặt được mục tiêu 2% nhưng kiểm soát như trên được xem là khả quan, từ đó có thể hỗ trợ ngưng tăng lãi suất. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng FED sẽ tăng lãi suất từ nay đến cuối năm, TS Nguyễn Trí Hiếu lưu ý.

Cùng với đó, FED không tỏ ra dấu hiệu đã thoả mãn với lạm phát được kiềm chế như vậy thì chỉ số USD đang giảm khá mạnh từ 107 điểm xuống còn 102,48 điểm. Với tất cả những động thái của FED và giá trị của đồng bạc xanh đang giảm như vậy thì vàng có cơ hội vươn lên.

TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định, thị trường vàng trong nước chịu ảnh hưởng của sự biến động của vàng thế giới. Tuy nhiên, giá vàng còn có những yếu tố vĩ mô khác tác động như GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thị trường bất động sản...

Hiện tại, trong khi thị trường bất động sản vẫn ảm đạm, lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp, các nhà đầu tư đang có xu hướng tìm kênh đầu tư sinh lời tốt hơn. Do đó, vàng là sự lựa chọn bởi kim loại quý này đang tăng mạnh.

Lưu ý khi mua vàng

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, khi thị trường vàng đang trở nên hấp dẫn như hiện nay thì việc mua vàng rất được kích thích và cũng quyết định đến việc người dân mua vàng. Tuy nhiên, cần chú ý một số điều kiện như sau:

Thứ nhất, người mua cần theo dõi những biến động từng giờ của thị trường vàng trên thế giới và Việt Nam.

Thứ hai, người dân hay doanh nghiệp đều không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, nên phân bổ số tiền mình có, hợp ý nhất là đầu tư 1/3 số tiền cho vàng.

Thứ ba, không nên lướt sóng ở thời điểm này. Bởi thị trường vàng biến động rất khó lường. Mình mua vàng với ý định ngày mai bán ra có lời nhưng chưa chắc ngày mai vàng đã tiếp tục tăng.

Thứ tư, không nên vay tiền mua vàng. Khi vàng bất ngờ xuống phải bán vàng nhà đầu tư sẽ chịu thiệt hại, lỗ. Trong khi đó, khoản tiền vay sẽ phải trả đúng hạn vì vậy không thể chờ đợi giá vàng kịp tăng trở lại.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu

Giá vàng sẽ tăng đến mức nào?

Đưa ra dự đoán về thị trường vàng trong thời gian tới, TS.Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng sẽ lên tới 76 triệu đồng/lượng, và đây là mức giá có xác suất cao. Song, chuyên gia tài chính này lưu ý, dự báo về vàng chỉ mang tính tương đối, vì thị trường vàng luôn biến động khôn lường.

Mức giá lên đến 90 - 100 triệu đồng/lượng cũng có thể xảy ra, không có điều gì có thể cản vàng lên mức đó. Thế nhưng trong thời gian ngắn từ đây đến cuối năm, mức giá này có xác xuất không nhiều, Nguyễn Trí Hiếu nêu nhận định.

Còn dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế, nhà phân tích thị trường Marc Faber chia sẻ Kitco News rằng, mặc dù khó phát hiện xu hướng của giá vàng nhưng lạm phát có thể sẽ tăng. Xu hướng lạm phát sẽ kéo dài hàng thập kỷ, và ảnh hướng đến giá kim loại quý, trong đó có vàng.

Chuyên gia Marc Faber lưu ý rằng có đỉnh cao về giá hàng hóa vào năm 1980 và đỉnh điểm về lãi suất vào năm 1981. Với lạm phát có xu hướng tăng, hiện giờ là lúc mua cổ phiếu kim loại quý - vàng, bạc, bạch kim...

Ngoài việc sở hữu đất đai, nhà cửa, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu nước ngoài và mua cổ phiếu khai thác vàng…., Marc Faber nêu ý kiến.