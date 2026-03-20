中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng tăng vọt sau cảnh báo cứng rắn của ông Trump nhằm vào mỏ khí đốt Iran

Thứ Sáu, 06:38, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá năng lượng toàn cầu và tại Mỹ tăng mạnh trong những ngày qua, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau những cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Donald Trump liên quan đến mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Tại Mỹ, giá xăng bán lẻ đã tăng đáng kể kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Giá trung bình toàn quốc từ mức dưới 3 USD/gallon (1 gallon tương đương 3,78 lít) vào cuối tháng 2 đã tăng lên khoảng 3,9 USD/gallon vào ngày 19/3, tức tăng hơn 90 cent, trong đó có mức tăng hơn 30 cent chỉ trong vài ngày gần đây. Diễn biến này phản ánh lo ngại ngày càng lớn của thị trường về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giá năng lượng tăng vọt sau khi ông Trump cảnh báo Mỹ có thể “đánh sập hoàn toàn” mỏ khí đốt South Pars, mỏ khí lớn nhất thế giới, nếu Iran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Qatar để đáp trả việc Israel không kích chính mỏ khí này trên lãnh thổ Iran.

gia xang tang vot sau canh bao cung ran cua ong trump nham vao mo khi dot iran hinh anh 1
Giá xăng tại Mỹ tăng lên mức 3,98 USD/gallon

Tổng thống Trump khẳng định, Washington “không hề biết trước” về cuộc tấn công của Israel nhằm vào South Pars, đồng thời nhấn mạnh, Qatar “không liên quan và cũng không được thông báo trước”. Ông cũng kêu gọi Israel ngừng tấn công mỏ khí này, trừ khi Iran tiếp tục hành động leo thang.

South Pars được coi là trụ cột năng lượng của Iran, bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng trong nước của Iran, đồng thời gây tác động dây chuyền đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục khi xuất hiện cùng Thủ tướng Nhật Bản trưa 19/3, ông Trump thừa nhận, giá dầu đã tăng sau các cuộc tấn công quân sự song cho rằng tình hình “không tệ như dự báo”. Ông cho biết, trước khi quyết định hành động quân sự, ông từng lo ngại giá dầu sẽ tăng mạnh và nền kinh tế có thể chịu tác động tiêu cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, những diễn biến khó lường tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ leo thang xung đột liên quan đến các cơ sở năng lượng chiến lược vẫn có thể tiếp tục gây biến động mạnh đối với giá dầu và khí đốt trong thời gian tới.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Giá xăng Giá xăng tăng xung đột Trung Đông mỏ khí đốt South Pars của Iran năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu mới nhất: Đồng loạt tăng mạnh, RON95-III lên 30.690 đồng/lít
Giá xăng dầu mới nhất: Đồng loạt tăng mạnh, RON95-III lên 30.690 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu sau khi điều chỉnh từ 23h00 đêm 19/3, giá xăng RON95-III tăng 5.120 đồng/lít; xăng E10 tăng 4.600 đồng/lít; giá xăng E5RON92 4.670 đồng/lít; dầu diesel tăng 6.400 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít và mặt hàng dầu mazut tăng 3.520 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/3.

Giá xăng dầu mới nhất: Đồng loạt tăng mạnh, RON95-III lên 30.690 đồng/lít

Giá xăng dầu mới nhất: Đồng loạt tăng mạnh, RON95-III lên 30.690 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu sau khi điều chỉnh từ 23h00 đêm 19/3, giá xăng RON95-III tăng 5.120 đồng/lít; xăng E10 tăng 4.600 đồng/lít; giá xăng E5RON92 4.670 đồng/lít; dầu diesel tăng 6.400 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít và mặt hàng dầu mazut tăng 3.520 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/3.

Giá xăng tại Mỹ tăng đạt mức cao nhất kể từ năm 2023
Giá xăng tại Mỹ tăng đạt mức cao nhất kể từ năm 2023

VOV.VN - Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) hôm nay (18/3) cho biết, giá xăng tại Mỹ đã đạt mức 3,79 USD/gallon (tương đương 1 USD/lít), là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. 

Giá xăng tại Mỹ tăng đạt mức cao nhất kể từ năm 2023

Giá xăng tại Mỹ tăng đạt mức cao nhất kể từ năm 2023

VOV.VN - Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) hôm nay (18/3) cho biết, giá xăng tại Mỹ đã đạt mức 3,79 USD/gallon (tương đương 1 USD/lít), là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. 

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục
Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhiên liệu trong nước, bao gồm cả việc mở kho dầu dự trữ quốc gia, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa kiềm chế được đà tăng của giá xăng bán lẻ.

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhiên liệu trong nước, bao gồm cả việc mở kho dầu dự trữ quốc gia, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa kiềm chế được đà tăng của giá xăng bán lẻ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI