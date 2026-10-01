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Giải thể Ban Chỉ đạo về kinh tế vĩ mô và chương trình đánh giá khu vực tài chính

Thứ Năm, 17:31, 01/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định giải thể Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô và Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính, có hiệu lực từ ngày 30/9/2026.

Giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính

Tại Quyết định số 1879/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính. Ban Chỉ đạo này được thành lập theo Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 20/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

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Ảnh minh họa.

Trước khi giải thể, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình đánh giá khu vực tài chính. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến Chương trình này.

Giải thể Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính

Tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định giải thể Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô được thành lập theo Quyết định số 2748/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 1880/QĐ-TTg nêu rõ: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai các giải pháp tham mưu, điều hành kinh tế vĩ mô; xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo này trước đó là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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