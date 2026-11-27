

Giảm giá sâu, khách mua sắm vẫn cân nhắc

Ghi nhận tại một số trung tâm thương mại và các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng ở trung tâm TP.HCM như: Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, đường 3/2,… nhiều thương hiệu đồng loạt treo biển khuyến mãi.

Hàng loạt cửa hàng, thương hiệu triển khai khuyến mãi, giảm giá từ 20 - 50% dịp Black Friday 2026. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Bên cạnh mặt hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm, các mặt hàng công nghệ, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp tại siêu thị cũng được giảm giá. Một số cửa hàng kinh doanh riêng lẻ cũng hưởng ứng đợt mua sắm này, với giá giảm phổ biến từ 20 - 50%, có nơi treo biển giảm đến 70%.

Đang mua sắm tại trung tâm thương mại Gigamall (TP. Thủ Đức cũ), bà Nguyễn Thị Huệ chia sẻ, biết thông tin khuyến mãi qua mạng, bà tranh thủ lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình vào dịp cuối năm.

Có nơi treo biển giảm giá đến 70%. Ảnh: Tỷ Huỳnh

“Tôi dự kiến mua quần áo nam như áo thun, giày dép, rồi chén bát, xoong nồi để thay mới vào cuối năm. Tôi đọc trên mạng thấy có chương trình giảm giá Black Friday nên đến đây. Giá cả cũng hợp lý, có mẫu giảm một nửa, có mẫu giảm 30%. Gần cuối năm rồi, thấy mẫu mã nào phù hợp thì mình mua”, bà Huệ cho biết.

Khuyến mãi đồng loạt tại cửa hàng và nền tảng số

Mặc dù chiến dịch khuyến mãi Black Friday chính thức là một ngày Thứ Sáu, nhưng phần lớn các cửa hàng, thương hiệu thời trang,… tung ra chương trình giảm giá kéo dài đến hết tháng 11, thậm chí đến ngày 3/12.

Phần lớn các cửa hàng, thương hiệu thời trang, túi xách, giày dép…tung chương trình giảm giá kéo dài đến hết tháng 11, thậm chí đến ngày 3/12. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Tại một cửa hàng giày dép trên đường Hai Bà Trưng (Quận 1 cũ), anh Lê Minh Nhật chia sẻ thường chọn dịp này để mua sắm. “Sáng nay em dự định mua một đôi giày, nhưng đến đây thì mua được thêm nước tẩy trang và một số mỹ phẩm vì thấy giá rẻ hơn bình thường. Năm nào em cũng tranh thủ dịp này để mua sắm”, anh Nhật nói.

Bên cạnh các chương trình giảm giá tại cửa hàng, nhiều thương hiệu quốc tế và hệ thống bán lẻ cũng triển khai khuyến mãi mạnh trên các nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ưu tiên mua trực tiếp để thử đồ, lựa chọn kiểu dáng và kích cỡ phù hợp.

Một góc khu vực bày bán quần áo, giày dép sale dịp Black Friday của một trung tâm thương mại tại TP.HCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Chị Nguyễn Thị Phúc đang mua hàng tại một trung tâm thương mại, cho biết: “Tôi đã tham khảo nhiều cửa hàng, thấy giá cả các mặt hàng cũng khá ổn và tôi mua được hai chiếc áo của Levi’s với giá phù hợp. Bình thường mấy sản phẩm này giá cũng hơn một triệu đồng, nay giảm còn một nửa. Nhiều người họ bận công việc, không đến trực tiếp được thì mua trực tuyến. Còn tôi thích trải nghiệm thực tế,muốn được thử đồ để chọn kiểu dáng vừa vặn vì dáng người tôi khó mua trực tuyến”.

Bên cạnh các chương trình giảm giá tại cửa hàng, nhiều thương hiệu quốc tế và hệ thống bán lẻ cũng triển khai khuyến mãi mạnh trên các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Trong ngày đầu chiến dịch, nhiều khách hàng dành thời gian tham khảo mẫu mã, so sánh giá và mức giảm giữa các cửa hàng. Nhu cầu mua sắm tập trung vào những sản phẩm sử dụng cho bản thân, gia đình và thay mới đồ dùng dịp cuối năm.

Doanh thu nhóm bán lẻ được khảo sát dự kiến vượt 97.000 tỷ đồng Những tháng cuối năm thường là mùa cao điểm của thị trường bán lẻ, khi nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí và du lịch tăng lên trước Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán. Tại TP.HCM, thị trường năm nay đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sự tăng trưởng đồng thời ở các hệ thống phân phối truyền thống và các nền tảng thương mại điện tử. Theo dự ước của Sở Công Thương TP.HCM, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn được khảo sát đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng đáng chú ý khi đóng góp khoảng 81,6% tổng mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát. Trong đó, doanh thu Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8%; nhóm siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại và công nghệ đạt 7.853 tỷ đồng, tăng 29,1%. Trong quý IV/2026, số lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại ước khoảng 12.800 lượt, với khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà cùng 61 chương trình khuyến mại may rủi. Riêng tháng 12, doanh thu của các hệ thống được khảo sát dự kiến đạt khoảng 36.208 tỷ đồng, mức cao nhất trong quý IV. TP.HCM đang triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 với thương hiệu “Vibrant HCMC”, kết nối mua sắm, giải trí, thương mại điện tử và thanh toán số. Trong tháng 12, chiến dịch “Shopping Season in Vibrant HCMC” dự kiến triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm QR và 5.000 điểm chạm ưu đãi, giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin mua sắm, khuyến mãi và các hoạt động trải nghiệm.