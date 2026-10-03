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GRDP Đà Nẵng bứt tốc, đạt gần 12% trong quý III, đứng thứ 3 trong số các thành phố

Thứ Bảy, 18:17, 03/10/2026
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VOV.VN - Sau 2 quý đầu năm 2026 tăng trưởng ở mức 9%, GRDP thành phố Đà Nẵng bứt tốc lên gần 12% trong quý III, đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 10%, đứng thứ 3 trong số các thành phố cả nước.

Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Đà Nẵng 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng trưởng cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý I, lên 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III.

Với kết quả này, thành phố Đà Nẵng đứng thứ 9/34 địa phương cả nước về tốc độ tăng GRDP 9 tháng, riêng quý III vươn lên vị trí thứ 7. Trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng quý III. So với các thành phố trong cả nước, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ 3 trong cả quý III và 9 tháng.

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Nhiều dự án khu công nghiệp quy mô lớn khu vực Nam thành phố Đà Nẵng đang thi công sôi động

Đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung đến từ khu vực dịch vụ, chiếm hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố, tăng 12,39% trong quý III. Tính chung 9 tháng tăng 10,55%. Khu vực công nghiệp, xây dựng cũng là động lực quan trọng, tăng 12,77% trong quý III.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố.

“Mỗi người dân và doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ, chung sức cùng thành phố xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh; môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; môi trường sáng tạo, cởi mở, để mọi nguồn lực được khơi thông và phát huy hiệu quả” - ông Lê Ngọc Quang cho biết.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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