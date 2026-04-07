Hơn 600 người đi bộ “Những bước chân hòa bình” ở Đà Nẵng

Thứ Ba, 11:56, 07/04/2026
VOV.VN - Sáng 7/4, tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, hơn 600 người dân, du khách cùng tham gia chương trình đi bộ vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Những bước chân hòa bình”.

Đây là hoạt động do Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026. 

Tham gia chương trình có đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, chức sắc tôn giáo, người dân và du khách. Chương trình còn có sự tham gia của các đại diện quốc tế, Tổng Lãnh sự quán, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp, du khách và du học sinh đang sinh sống, học tập tại Đà Nẵng.

Nhiều du khách nước ngoài tham gia đi bộ vì hòa bình

Khoảng 600 người tham gia đi bộ khoảng 1,8km, đi qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh – Lê Văn Hiến – Phạm Hữu Nhật – Lê Văn Hiến và quay về điểm xuất phát.

Chương trình lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm cộng đồng

Chương trình lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm cộng đồng giữa các dân tộc, quốc gia trên thế giới.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện các tổ chức tham gia chương trình

Thông qua hoạt động đi bộ mang tính cộng đồng, góp phần kết nối con người, lan tỏa tinh thần bao dung, khuyến khích lối sống tích cực, thân thiện với môi trường, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – thành phố an bình, văn minh và đáng sống. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế.

Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương các đơn vị tham gia

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng cho rằng, những bước chân hôm nay, trong không gian Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn, hướng đến mục tiêu tăng cường đoàn kết, sự hiểu biết giữa các dân tộc và các quốc gia.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng phát biểu

Chúng ta cùng hướng tới một thế giới không còn xung đột, nơi các gia đình được đoàn tụ, con người được sống trong an toàn, ổn định, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau: “Mỗi bước chân là lời nhắc nhở về trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng hòa bình, bắt đầu từ sự sẻ chia và cảm thông trong cuộc sống. Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là tôn trọng quyền con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, chung sống hài hoà với tự nhiên. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy chung tay, bằng các hành động thiết thực để góp phần kiến tạo cho hoà bình và phát triển”.

Hàng ngàn người dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Sáng nay (6/4), nhằm 19/2 Âm lịch, tại chùa Quán Thế Âm, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – nghi lễ chính thức, quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách đã về tham dự.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026: Lễ hội văn minh “5 không”
Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026: Lễ hội văn minh “5 không”

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 4-7/4 (nhằm ngày 17-20/2 âm lịch) không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng văn minh, an toàn.

Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2026: Lan tỏa những giá trị nhân văn
Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2026: Lan tỏa những giá trị nhân văn

VOV.VN - Tối 4/4 (nhằm 17/2 Âm lịch), tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo Phật tử, người dân, du khách.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3

VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3 (nhằm ngày 17/2 đến ngày 20/2 Âm Lịch). Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng hứa hẹn thu hút đông đảo đồng bào phật tử, nhân dân và du khách tham gia.

