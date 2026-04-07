Hơn 600 người đi bộ “Những bước chân hòa bình” ở Đà Nẵng

Đây là hoạt động do Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2026.

Tham gia chương trình có đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, chức sắc tôn giáo, người dân và du khách. Chương trình còn có sự tham gia của các đại diện quốc tế, Tổng Lãnh sự quán, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp, du khách và du học sinh đang sinh sống, học tập tại Đà Nẵng.

Khoảng 600 người tham gia đi bộ khoảng 1,8km, đi qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh – Lê Văn Hiến – Phạm Hữu Nhật – Lê Văn Hiến và quay về điểm xuất phát.

Chương trình lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm cộng đồng giữa các dân tộc, quốc gia trên thế giới.

Thông qua hoạt động đi bộ mang tính cộng đồng, góp phần kết nối con người, lan tỏa tinh thần bao dung, khuyến khích lối sống tích cực, thân thiện với môi trường, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – thành phố an bình, văn minh và đáng sống. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng cho rằng, những bước chân hôm nay, trong không gian Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn, hướng đến mục tiêu tăng cường đoàn kết, sự hiểu biết giữa các dân tộc và các quốc gia.

Chúng ta cùng hướng tới một thế giới không còn xung đột, nơi các gia đình được đoàn tụ, con người được sống trong an toàn, ổn định, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau: “Mỗi bước chân là lời nhắc nhở về trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng hòa bình, bắt đầu từ sự sẻ chia và cảm thông trong cuộc sống. Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là tôn trọng quyền con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, chung sống hài hoà với tự nhiên. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy chung tay, bằng các hành động thiết thực để góp phần kiến tạo cho hoà bình và phát triển”.